Veja lista de itens proibidos no show de Ana Castela em São Bernardo

O show da cantora Ana Castela, programado para esta quarta-feira (20) na Esplanada do Paço, vai encerrar as comemorações dos 472 anos de São Bernardo com um forte esquema de segurança. A GCM (Guarda Civil Municipal) organizou uma operação especial que envolve revista pessoal, restrição de objetos no acesso ao público e monitoramento reforçado em toda a região central.

As medidas de segurança começam pela manhã, durante o desfile cívico na Rua Marechal Deodoro, no Centro, com patrulhamento intensificado e equipes posicionadas em pontos estratégicos. O sistema de câmeras também terá cobertura ampliada para auxiliar no controle e na prevenção de possíveis ocorrências.

Para o período da tarde, quando acontece a apresentação de Ana Castela, a GCM preparou uma fiscalização rigorosa. Entre os objetos proibidos estão armas de fogo, facas, fogos de artifício, mastros de bandeiras, garrafas de vidro ou plástico, latas de bebida, drones, mochilas grandes, capacetes, guarda-chuvas, equipamentos de som, líquidos inflamáveis, objetos que possam ser arremessados, máscaras que dificultem a identificação, uniformes de torcidas organizadas rivais e faixas com mensagens ofensivas. Todo o material será retido durante a revista.

LEIA TAMBÉM:

Veja a programação completa do aniversário de São Bernardo



Além da entrada controlada, o entorno da Esplanada do Paço terá restrições. Ambulantes não poderão atuar em frente ao local do show e as passarelas da região permanecerão fechadas. O espaço contará ainda com duas saídas de emergência sinalizadas e ambulâncias de prontidão durante toda a programação.

O esquema inclui patrulhamento constante, rondas de motocicletas, apoio de drones e uma base móvel da GCM. A Polícia Militar atuará em conjunto, com foco na segurança dos acessos próximos ao terminal de trólebus e pontos de ônibus. A comunicação entre todas as equipes será feita por rádio, agilizando respostas em caso de necessidade.

LEIA MAIS:

São Bernardo terá mudanças no trânsito durante aniversário; confira