São Bernardo terá mudanças no trânsito durante aniversário; confira

Ruas do Centro terão bloqueios parciais e totais nesta quarta (20); veja rotas alternativas para motoristas
Os motoristas que circulam pelo Centro de São Bernardo precisam ficar atentos às mudanças no trânsito nesta quarta-feira (20), durante as comemorações dos 472 anos da cidade. A Rua Marechal Deodoro e seus cruzamentos, no trecho entre a Frei Gaspar e a Avenida Francisco Prestes Maia, estarão fechados a partir das 6h, com liberação apenas após o término do desfile cívico-militar.
O Departamento de Trânsito orienta rotas alternativas pelas avenidas Faria Lima e José Bonifácio, além das ruas Alferes Bonilha e João Pessoa. Outras vias também terão alterações, como a Rua Brasílio Machado (fechada para concentração), a Américo Brasiliense (bloqueada na altura da João Pessoa) e a Dr. Flaquer, que não poderá cruzar a Marechal.
A Avenida Francisco Prestes Maia terá bloqueio no sentido bairro, no trecho com a Faria Lima, para dispersão de estudantes e embarque em ônibus. Já o fluxo no sentido Centro será desviado para a Rua Santa Filomena.
