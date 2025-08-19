Ana Castela em São Bernardo: veja fotos de palco montado no Paço

Nesta terça-feira (19), a estrutura principal já foi erguida, e uma parte metálica está sendo instalada para sustentar os telões que garantirão boa visibilidade a todos os presentes
São Bernardo se prepara para receber o show de Ana Castela nesta quarta-feira (20), e a montagem do palco na Esplanada do Paço Municipal já está a todo vapor. Nesta terça-feira (19), a estrutura principal já foi erguida, e uma parte metálica está sendo instalada para sustentar os telões que garantirão boa visibilidade a todos os presentes.
As caixas de som chegaram ao local e estão sendo posicionadas, compondo o sistema de áudio que promete levar os sucessos da cantora para toda a Esplanada. A antecipação da montagem reflete a expectativa por um público expressivo, já que Ana Castela, fenômeno do agronejo, encerra a programação musical da festa de 472 anos de São Bernardo.
O acesso ao show será solidário, mediante a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis, reforçando o caráter comunitário do evento.
- 15h - Trio Diogo Santana;
- 16h - Piero & Luigi;
- 17h - Robson & Gabriel;
- 18h - Val Pinheiro;
- 19h – Ana Castela
