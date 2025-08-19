DGABC
Terça-Feira, 19 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Show

Ana Castela em São Bernardo: veja fotos de palco montado no Paço

Nesta terça-feira (19), a estrutura principal já foi erguida, e uma parte metálica está sendo instalada para sustentar os telões que garantirão boa visibilidade a todos os presentes

Natasha Werneck
19/08/2025 | 12:19
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


São Bernardo se prepara para receber o show de Ana Castela nesta quarta-feira (20), e a montagem do palco na Esplanada do Paço Municipal já está a todo vapor. Nesta terça-feira (19), a estrutura principal já foi erguida, e uma parte metálica está sendo instalada para sustentar os telões que garantirão boa visibilidade a todos os presentes.

LEIA MAIS: Veja horário da apresentação de Ana Castela no aniversário de São Bernardo

As caixas de som chegaram ao local e estão sendo posicionadas, compondo o sistema de áudio que promete levar os sucessos da cantora para toda a Esplanada. A antecipação da montagem reflete a expectativa por um público expressivo, já que Ana Castela, fenômeno do agronejo, encerra a programação musical da festa de 472 anos de São Bernardo.

O acesso ao show será solidário, mediante a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis, reforçando o caráter comunitário do evento.

LEIA MAIS: Show da cantora Ana Castela em São Bernardo terá entrada solidária

Programação

- 15h - Trio Diogo Santana;

- 16h - Piero & Luigi; 

- 17h - Robson & Gabriel; 

- 18h - Val Pinheiro;

- 19h – Ana Castela


