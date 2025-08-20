Prefeitura adia entrega de viaduto estaiado e da Praça da Cidadania

A Prefeitura de São Bernardo adiou duas inaugurações anunciadas anteriormente com destaque para o aniversário de 472 anos da cidade, celebrados nesta quarta-feira (20): a do Viaduto Estaiado Robert Kennedy e da Praça da Cidadania. Fontes ouvidas pelo Diário, ligadas ao núcleo da gestão municipal, garantiram que a turbulência política na cidade fez com que o Estado suspendesse a participação nas agendas.

Procurado, o governo paulista, chefiado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou por ligação telefônica que o chefe do Palácio dos Bandeirantes não virá ao Grande ABC nesta quarta-feira. Questionada, a Prefeitura de São Bernardo afirmou que houve ajustes de data nas entregas da primeira fase do Viaduto Estaiado e da Praça da Cidadania, com realinhamento da agenda do governador. “Com a adequação da agenda, a inauguração do viaduto, em breve, se dará de forma definitiva, com todas as intervenções executadas, e não mais faseadas”, disse a administração.

A Praça da Cidadania, localizada no Jardim Calux, conta com quadra esportiva, arena ao ar livre, pergolado e área de jogos, além da escola de qualificação profissional. Já o Viaduto Estaiado Robert Kennedy tem investimento de R$ 200 milhões, viabilizado por meio de parceria entre a administração municipal e o governo estadual.

Segundo apurado pela reportagem, com o prefeito Marcelo Lima (Podemos) afastado temporariamente de suas funções por determinação judicial, supostamente por liderar um esquema de desvio de recursos na Prefeitura envolvendo empresas de transporte, limpeza urbana, saúde e tecnologia, Tarcísio de Freitas teme que a situação possa lhe causar desconforto político.

A Operação Estafeta, desencadeada pela PF (Polícia Federal) na quinta-feira (14), segue com as investigações, enquanto o Ministério Público de São Paulo já denunciou dez pessoas.

