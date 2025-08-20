DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Veranico

Grande ABC tem quarta (20) quente e com chance de chuva isolada

O dia deve ser de sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado e noite com nebulosidade em todas as sete cidades da região

Natasha Werneck
20/08/2025 | 10:08
FOTO: Natasha Werneck | DGABC
FOTO: Natasha Werneck | DGABC


O Grande ABC terá uma quarta-feira (20) marcada por temperaturas mais altas em relação aos últimos dias, segundo o Climatempo. O dia deve ser de sol entre muitas nuvens, períodos de céu nublado e noite com nebulosidade em todas as sete cidades da região.

LEIA MAIS: Santo André alerta para 'veranico' com calor e baixa umidade a partir de quarta (20)

As temperaturas ficam semelhantes em quase todo o ABC, com mínima variando entre 15°C e 16°C e máxima de até 29°C. Em Santo André, a variação prevista é de 16°C a 29°C. Em São Bernardo, São Caetano e Diadema, os termômetros ficam entre 15°C e 29°C. Já em Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, a mínima deve ser de 16°C, também com máxima de 29°C.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que uma forte massa de ar seco mantém o tempo estável em praticamente todo o território de São Paulo, com predomínio de sol e poucas nuvens. Esse cenário marca o início de um veranico, responsável por elevar rapidamente as temperaturas.

Apesar do calor, o órgão alerta para possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a tarde, devido ao transporte de ar quente vindo do Norte e do Nordeste, associado a áreas de instabilidade que avançam do Sul do País. Em pontos da Região Metropolitana, como São Bernardo, Santo André e Diadema, as precipitações podem ocorrer acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na capital paulista, a previsão é de mínima de 15°C e máxima de 29°C.


