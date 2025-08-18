Santo André alerta para 'veranico' com calor e baixa umidade a partir de quarta (20)

O Departamento de Proteção e Defesa Civil de Santo André alerta que, a partir de quarta-feira (20), a cidade deve enfrentar um aumento das temperaturas, com máximas chegando a 29°C, acompanhado de queda nos níveis de umidade do ar. O fenômeno, conhecido como “veranico”, ocorre quando, mesmo durante o inverno, o calor supera os padrões normais da estação.



A combinação de calor intenso e ar seco exige cuidados especiais. A Defesa Civil recomenda beber bastante água, evitar exercícios físicos nos horários mais quentes, usar filtro solar e recorrer a umidificadores ou toalhas úmidas para amenizar o clima dentro de casa.



O órgão também alerta para o risco de incêndios: “O tempo seco, aliado ao calor, aumenta a probabilidade de queimadas que podem se espalhar rapidamente, causando danos ambientais, à saúde e à vida das pessoas”, reforçou a Defesa Civil.



Em situações de emergência, os moradores devem acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.