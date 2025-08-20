Para 'aproveitar' Bienal, mostra de Monet fica até 6 de setembro no Masp

Sucesso de público no Masp, com mais de 360 mil visitantes desde a abertura, em maio, a exposição A Ecologia de Monet será prorrogada - seu encerramento passou de 24 de agosto para 6 de setembro. A abertura da Bienal de São Paulo - para convidados, em 4 de setembro, e para o público, no dia 6 - é o motivo principal para prorrogar a mostra com 32 obras do artista francês. Até aqui, 99% dos visitantes foram brasileiros, e destes 60% paulistanos.

"Por ser um período em que a cidade recebe um grande número de visitantes internacionais do mundo da arte, acreditamos que ter Monet em cartaz neste momento crucial ofereceria uma visibilidade extraordinária ao projeto", escreveram os curadores em carta aos museus que emprestaram as obras - das quais 28 vieram de outros países.

A expectativa dos curadores Fernando Oliva e Adriano Pedrosa e da assistente Isabela Ferreira Loures é de que a exposição supere o marco histórico de público do museu - até aqui pertencente a Tarsila Popular, que entre abril e julho de 2019 recebeu mais de 402 mil visitantes.

Mas Fernando Oliva lembra que bater recordes não é o objetivo principal da instituição. O museólogo reforça que o Masp está comprometido com "a produção de leituras instigantes que levam debates inusitados ao público".

Ingressos à venda (R$ 75 inteira). A exposição abre de terça a domingo (10h às 21h), quarta e quinta (10h às 18h), sexta (10h às 21h), sábado (10h às 22h) e domingo (10h às 17h). Na Av. Paulista, 1.578.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.