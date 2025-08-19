Musical 'Mudança de Hábito” faz temporada em São Paulo em 2026

Após divertir e emocionar plateias ao redor do mundo, Mudança de Hábito anuncia sua estreia nacional para 8 de outubro de 2025, no Teatro Multiplan, no Rio de Janeiro, e abre vendas para a aguardada temporada em São Paulo, que será apresentada no primeiro semestre de 2026, no Teatro Liberdade. Com direção de Tadeu Aguiar, direção musical de Laura Visconti e versões brasileiras de Bianca Tadini e Lucianno Andrey, a nova montagem do clássico da Broadway promete encantar o público com cenários e figurinos especialmente criados para a produção, novos arranjos musicais e uma equipe criativa premiada.

Apresentada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo Federal, a superprodução conta com patrocínio de Mobilize e Shell, além do apoio de Robert Half e BNY. O espetáculo marca o retorno de um dos maiores sucessos do teatro musical contemporâneo aos palcos nacionais. Os ingressos já estão disponíveis no site da Sympla e na bilheteria do teatro, com valores a partir de R$ 25.

Inspirado no filme homônimo de 1992, estrelado por Whoopi Goldberg, o musical acompanha a jornada de Deloris Van Cartier, uma cantora que, após testemunhar um crime, é forçada a se esconder em um convento. Com seu jeito irreverente e sua paixão pela música, ela transforma a rotina do local, provocando encontros inesperados e mudanças profundas em todos ao seu redor - inclusive nela mesma.

A adaptação brasileira lança um olhar contemporâneo sobre a obra e valoriza temas como afeto, empatia e reinvenção pessoal. Assinada pela Touché Entretenimento, de Renata Borges, e pela Juffer Entretenimento, de Eduardo Juffer, a montagem nacional conta com cenografia de Flávia Junqueira e João Azevedo, figurinos de Flávio Ramos, coreografias de Alonso Barros, iluminação de Maneco Quinderé e desenho de som de Gabriel D’Angelo. A direção de produção é de Robson Lins e Roberta Juricic, com Gustavo Mariano e Alyzandra Pessanha na gerência de produção.

LEIA TAMBÉM:

'Drácula' é pop. Clássico do terror troca susto por gargalhada em peça com Tiago Abravanel



O fenômeno

Sucesso absoluto desde sua estreia nos cinemas em 1992, o filme dirigido por Emile Ardolino, escrito por Paul Rudnick e estrelado por Whoopi Goldberg arrecadou mais de US$ 230 milhões nas bilheterias e conquistou duas indicações ao Globo de Ouro. Sua sequência veio em 1993, consolidando o impacto da história no imaginário popular.

A adaptação para os palcos aconteceu em 2006, com músicas originais compostas por Alan Menken (vencedor do Oscar por A Bela e a Fera) e letras de Glenn Slater. O musical estreou oficialmente em Londres, no West End, em 2009, e chegou à Broadway em 2011, acumulando diversas indicações ao Tony Awards e ao Laurence Olivier Award. O revival londrino de 2022 reafirmou a força da obra, que já foi montada em diversos países, incluindo o Brasil em 2015, e se consolidou como um dos grandes marcos do teatro musical contemporâneo.

SERVIÇO – SÃO PAULO

Mudança de Hábito – O Musical

Data: Estreia 05/03/26 à 19/04/26

Horário: Quarta à Sexta às 20h, Sábados 16h e 20h30, Domingos 16h e 20h.

Duração: 150 minutos + 15 minutos de intervalo

Gênero: Teatro Musical

Classificação: Livre

Local: Teatro Liberdade

End: Rua São Joaquim nº129 - Liberdade – São Paulo

Abertura da casa: 1h antes do início do evento

Ingressos:

Plateia Premium: Inteira - R$350,00 Meia - R$175,00

Plateia : Inteira - R$280,00 Meia - R$140,00

Camarotes: Inteira - R$300,00 Meia - R$150,00

Balcão A Visão Parcial: Inteira Popular - R$50,00 Meia Popular - R$25,

Balcão A: Inteira - R$140,00 - Meia - R$70,00 / Inteira Popular - R$50,00 Meia Popular -R$25,00

Balcão B: Inteira Popular - R$50,00 Meia Popular - R$25,00