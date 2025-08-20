DGABC
Setecidades Titulo Alternativa

USCS realiza estudo de novo medicamento para doença de chagas

A análise é voltada para diagnosticados com a patologia crônica, entre 18 e 60 anos, que ainda não tenham sido tratadas com benznidazol ou nifurtimox e não possuam alterações cardíacas ou digestivas graves

Do Diário do Grande ABC
20/08/2025 | 08:41
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


O Centro de Pesquisa Clínica da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) está conduzindo um estudo clínico com um novo medicamento, que pode representar uma alternativa mais eficaz e segura para o tratamento da doença de chagas. A análise é voltada para diagnosticados com a patologia crônica, entre 18 e 60 anos, que ainda não tenham sido tratadas com benznidazol ou nifurtimox e não possuam alterações cardíacas ou digestivas graves.

A doença de chagas é causada pelo parasita Trypanosoma cruzi e transmitida principalmente pelas fezes do inseto conhecido como barbeiro. Segundo a universidade, a transmissão também pode ocorrer por transfusão de sangue, transplantes, da mãe para o bebê e, mais raramente, por alimentos contaminados. 

A doença pode permanecer assintomática por décadas e, na fase crônica, causar complicações cardíacas e digestivas graves, incluindo insuficiência cardíaca, arritmias, megaesôfago e megacólon. O diagnóstico é simples e gratuito pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Os interessados em participar do estudo, que estejam nos critérios, podem se inscrever pelo link (https://wkf.ms/3YinNz0). 


