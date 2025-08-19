Funcionário da Bridgestone morre durante expediente em Santo André

Sindicato dos Borracheiros coloca responsabilidade em falta de treinamento e empresa diz que vai conduzir uma investigação rigorosa
Um funcionário da fábrica da Bridgestone em Santo André morreu, nesta terça-feira (19), quando executava uma manutenção em uma máquina. A vítima trabalhava como operador de máquina. Ao Diário, a empresa de pneus confirmou a informação sobre o acidente fatal ocorrido durante o expediente.
"A Bridgestone lamenta profundamente o acidente ocorrido com um integrante de sua equipe em sua unidade de Santo André e manifesta sua solidariedade à família, amigos e colegas. Apesar do atendimento de emergência prestado imediatamente, infelizmente ele não resistiu e faleceu no hospital. Neste momento, todas as atenções da companhia estão voltadas para oferecer o devido apoio aos familiares e à equipe", diz o comunicado.
"A empresa reforçou seu compromisso com a segurança, o cumprimento rigoroso das normas e da legislação aplicável, e informou que está conduzindo uma investigação completa do incidente, além de colaborar integralmente com as autoridades competentes", complementa a Bridgestone na nota oficial.
O Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo e Região realizou, agora há pouco, uma assembleia na planta da fábrica. O Presidente da entidade, Márcio Ferreira, afirma que a empresa tem responsabilidade na situação. "Como vai ficar a família e os companheiros de trabalho? A empresa tem que ter mais responsabilidade no treinamento do trabalhador, para que isso não aconteça. Não tem ato inseguro", disse o presidente.
Uma outra assembleia irá ocorrer nesta terça às 14h. Todos os funcionários da Bridgestone em Santo André foram liberados em respeito ao luto.
