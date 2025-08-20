Viaduto Estaiado Robert Kennedy transforma a mobilidade urbana

Diante da proposta de construir novos caminhos para o futuro da cidade, a Prefeitura de São Bernardo promete inaugurar em breve o Viaduto Estaiado Robert Kennedy-Piraporinha. Além de requalificar o fluxo urbano, a estrutura deve receber cerca de 20 mil viagens diárias, proporcionando maior agilidade nos deslocamentos e reduzindo gargalos históricos da malha viária. O projeto também promove novo cartão-postal à cidade, com tecnologia de padrão internacional e soluções arquitetônicas de impacto visual.

A obra principal será liberada ao tráfego de veículos, com a conclusão dos acessos, acabamentos e paisagismo logo em seguida. Ao todo, o conjunto inclui dois viadutos estaiados e dois convencionais, com aproximadamente 600 metros de extensão sobre a Avenida Piraporinha, sendo mais de 200 metros entre os estais.

Com investimento estimado em R$ 200 milhões, a obra representa um divisor de águas na modernização da infraestrutura viária de São Bernardo.

“Estamos colocando de pé um novo símbolo de mobilidade para São Bernardo. Esse viaduto irá reorganizar o tráfego de uma das regiões mais movimentadas da cidade, trazendo fluidez e mais segurança para motoristas e pedestres. Além disso, é uma obra com inovação de engenharia que marca um novo patamar para a nossa infraestrutura viária”, pontuou o secretário municipal de Transporte, Mobilidade e Infraestrutura, Francisco Carone, durante a fase final das obras.

PROJETOS

Com foco no planejamento urbano de longo prazo, a Prefeitura já anunciou novas ações de mobilidade para os próximos anos. Entre elas, destaca-se a construção de mais um Viaduto Estaiado, desta vez no entorno do Paço. A obra – atualmente em licitação – terá investimento de R$ 200 milhões, financiados pelo CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), e terá ligação direta entre a Avenida Lucas Nogueira Garcez e a Avenida Pereira Barreto, facilitando a conexão com as cidades de Santo André e Diadema.

Além disso, outros projetos em andamento incluem a reconfiguração da rotatória da Avenida José Odorizzi e a construção de dois viadutos sobre a Rodovia Anchieta, nas alturas dos km 15 e km 18, reforçando os acessos interbairros e desafogando pontos críticos da malha viária.

