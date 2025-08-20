Inchaço em competições deve beneficiar equipes da região

O presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Samir Xaud, confirmou nesta semana que, a partir de 2026, haverá mudanças no calendário nacional do futebol. As novidades devem atingir competições como a Copa do Brasil e as divisões inferiores do Campeonato Brasileiro, podendo impactar diretamente os clubes do Grande ABC.

Segundo Xaud, o objetivo é abrir espaço para equipes de menor expressão e, ao mesmo tempo, reduzir a sobrecarga dos times das Séries A e B. Uma das medidas previstas é a redução dos campeonatos estaduais, que passarão de 16 para 11 rodadas.

SÉRIE D

Atualmente disputada por 64 clubes, a Série D deve ser expandida para 96 participantes, em um formato de grupos com maior regionalização. A intenção é evitar que as agremiações fiquem sem calendário nacional após os Estaduais, além de reduzir custos de viagem e tornar a competição mais sustentável.

A medida pode beneficiar o Água Santa, eliminado precocemente da Série D deste ano, mas que teria novas chances de vaga caso a alteração seja confirmada.

Já a Copa do Brasil, hoje com 92 clubes, também deve receber mais participantes a partir de 2026, com a criação de fases iniciais em jogo único.

O único clube do Grande ABC garantido na próxima edição é o São Bernardo FC. No entanto, mudanças no regulamento podem abrir espaço para Santo André (114º no ranking nacional) e Água Santa (102º), ambos na Série A-2 do Campeonato Paulista.

TIGRE

Na Série C, o São Bernardo FC confirmou, na segunda-feira, sua classificação à segunda fase da competição com o fim da 17ª rodada, e continua na luta por uma vaga na Série B.

O clube é quinto colocado na tabela, com 29 pontos, seis a mais que o Brusque, primeiro time fora da zona de classificação.