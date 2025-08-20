Faculdade Municipal dá início a sonho de ingresso em curso superior gratuito

O sonho de ingressar em curso superior gratuito se tornou realidade para os moradores de São Bernardo. Isso porque a Prefeitura, em parceria com a Universidade São Judas Tadeu, lançou no primeiro semestre a Faculdade Municipal de São Bernardo, com 200 vagas no total para os cursos de Gestão Ambiental, Gestão Pública e Marketing Digital (todos bacharelados) e Gestão Financeira (graduação tecnológica).

A programação teve início na última sexta-feira para aula de imersão na sede da instituição, à Rua Marechal Deodoro, 1.058. Duas salas vão abrigar as aulas presenciais, uma delas com 20 computadores. Os equipamentos poderão ser usados pelos estudantes para pesquisas acadêmicas e acesso à plataforma (Ulife) para realização de atividade, às quartas-feiras, conforme horário de funcionamento, e como polo de apoio de acordo com a necessidade dos alunos.

Segundo o Panorama do Censo 2022, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em São Bernardo, apenas 21,36% da população – 810,7 mil habitantes – tem ensino superior completo

O secretário-executivo de Programas Governamentais do município, Hiroyuki Minami, diz que a projeção é que a faculdade possa contemplar 200 vagas a cada semestre. “Ano que vem teremos 400 estudantes e, até o quarto semestre, serão 1.000 alunos matriculados”, explicou. A Prefeitura pretende ainda aumentar gradualmente as opções de cursos e buscar parcerias com empresas para oferecer estágio e emprego aos estudantes.

