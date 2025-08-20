Da vila de João Ramalho à industrialização, a transformação de um grande município

Quarta maior cidade do Estado de São Paulo, com 810.729 habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, São Bernardo comemora hoje 472 anos. Berço da indústria automotiva brasileira, a cidade possui uma história que se iniciou no século XVI, e que se transforma com o passar dos anos.

A comemoração, segundo o jornalista e historiador Ademir Medici, poderia ocorrer em várias outras datas. Entretanto, o lado religioso falou mais alto e optou-se pelo 20 de agosto, que o calendário litúrgico reserva ao santo Bernardo de Claraval, o padroeiro da cidade.

O santo francês foi introduzido na história local pelos monges beneditinos, que dão o nome São Bernardo à sua fazenda na Borda do Campo – como deram ao mosteiro paulistano o nome de São Bento e à fazenda de sua propriedade no Tijucussu – ou Tijucuçu –, hoje São Caetano ‘do Sul’. As fazendas São Bernardo e São Caetano receberam esses nomes em meados do século 18.

Ao longo da história, São Bernardo tem registros importantes século a século, desde o descobrimento oficial do Brasil.

SÉCULO XVI

Foi nessa época que ocorreu a oficialização e extinção da Vila de Santo André da Borda do Campo. É a vila famosa de João Ramalho, cacique Tibiriçá, índia Bartira, a primeira vila formada no planalto. Um povoado que teve por testemunhas nomes como os de Anchieta, Mem de Sá, Nóbrega, Leonardo Nunes e Martim Afonso. Tão importante e perdurou entre 1550 e 1560, apenas, e hoje forma em todas as resenhas e em todos os livros didáticos de história do Brasil.

Do ponto de vista de continuidade histórica, nada tem a ver com os atuais municípios de Santo André e São Bernardo ‘do Campo’, que comemoram, erradamente, a data de seus aniversários reportando-se à mesma vila quinhentista. Mas quanta riqueza encerra esta vila perdida no planalto de Piratininga.

Sua data referencial é o 8 de abril de 1553. Neste dia era levantado o pelourinho na povoação que João Ramalho fundou. Oficializava-se o primeiro povoado brasileiro longe da costa. A vila de João Ramalho deixará como marca maior o nome ‘Borda do Campo’, expressão genérica que identificará significativa parte da região por longo período, algumas áreas até o século 19.

SÉCULO XVII

A São Bernardo do Século 17 tem como principal marca o início da formação das grandes fazendas. E a ocupação destas fazendas, entre elas as dos beneditinos, situadas nos atuais municípios de São Bernardo e São Caetano, e Fazenda Oratório, abrangendo parte considerável do atual território de Santo André, dentro do Distrito de Utinga, e atingindo partes do atual município de Mauá e Zona Leste de São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

São Bernardo celebra aniversário com shows