São Bernardo celebra aniversário com shows

São Bernardo celebra nesta quarta-feira (20) 472 anos de história. Para comemorar o aniversário da quarta cidade mais populosa do Estado, com 810 mil habitantes segundo o Censo 2022, serão realizadas apresentações culturais e eventos tradicionais.

A programação começa logo pela manhã, às 8h30, com missa na Igreja Matriz. Na sequência, às 10h, estudantes do município, forças de segurança, entre outros, participam do Desfile Cívico de aniversário, na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade. A expectativa é que 5.700 pessoas e 167 veículos participem do ato.

Logo após a tradicional missa de bênção à cidade, a prefeita interina Jessica Cormick (Avante) segue para o desfile para passar as tropas em revista, a bordo do Jeep Willys ano 1951, customizado. Serão entregues medalhas comemorativas do aniversário da cidade e a Banda São José vai executar os hinos Nacional e de São Bernardo.

“Mais do que uma homenagem ao município, a programação para comemorar os 472 anos é uma celebração a todos os moradores, que ajudaram e têm nos ajudado a construir, a fazer da nossa cidade um lugar mais inclusivo, humano, desenvolvido e feliz. Sabemos que muito ainda tem de ser feito, mas temos a certeza de que São Bernardo avançou muito neste ano”, disse a prefeita interina.

Na parte da tarde, a celebração fica por conta das apresentações musicais na Esplanada do Paço Municipal, localizada na Praça Samuel Sabatini, número 50. A primeira atração a subir ao palco, às 15h, é O Trio Diogo Santana.

Na sequência, às 16h, é a vez de Piero & Luigi, seguida pela dupla Robson & Gabriel (17h). As mulheres sertanejas fecham à noite de festividades, com show da cantora Val Pinheiro, às 18h, e a mega apresentação de Ana Castela, às 19h. Com apenas 21 anos e 13 milhões de ouvintes mensais, a boiadeira deve apresentar seus maiores hits, como Boiadeira, Ram Tchum, Bombonzinho, Roça em Mim e Pipoco.

A entrada para o evento é solidária, com a doação de 2 kg de alimentos não-perecíveis, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social. Segundo a Prefeitura, os shows serão promovidos por meio de parceria com a iniciativa privada, sem custo para a administração municipal.

A Prefeitura anunciou ainda que preparou esquemas especiais de segurança e trânsito, para garantir a fluidez e a integridade das pessoas durante o evento. (Leia mais no dgabc.com.br)

EVENTOS ADIADOS

Apesar das festividades programadas, outras duas atividades previstas para o aniversário de São Bernardo foram adiadas. Estavam previstas para esta quarta-feira (20) as inaugurações da Praça da Cidadania e a primeira etapa do Viaduto Estaiado Robert Kennedy, ambos em parceria com o governo do Estado de São Paulo.

Outra atração adiada foi a Virada Cultural, Literária e Ilustrada, que seria realizada entre os dias 22 e 25 de agosto. De acordo a Prefeitura, o adiamento ocorreu devido à impossibilidade da empresa responsável pela estrutura de palco e som em atender as demandas necessárias para a realização do evento em tempo hábil. Nova data deverá ser anunciada em breve.