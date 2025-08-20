DGABC
Economia Titulo Em Brasília

Agenda de Guto Volpi com Alckmin para debater CBC é adiada

Atingida pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos, a empresa pode cancelar investimento de R$ 300 milhões na unidade ribeirão-pirense

Do Diário do Grande ABC
20/08/2025 | 08:21
FOTO: Redes sociais | Cadu Gomes/VPR
FOTO: Redes sociais | Cadu Gomes/VPR


O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), não conseguiu levar ao vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento. Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, demanda sobre a situação da CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos). Atingida pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos, a empresa pode cancelar investimento de R$ 300 milhões na unidade ribeirão-pirense.

Guto pretende pleitear junto a Alckmin e também ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Podemos) compensações financeiras e incentivos fiscais para a empresa. A CBC já colocou 250 funcionários em férias coletivas e pode levar um terço de sua produção para os Estados Unidos.

Nessa terça-feira (19), Alckmin cumpriu agenda em São Paulo, na conferência anual do banco Santander, e depois retornou a Brasília, onde recebeu o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban. 

Na capital federal, Guto participou de reunião com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.


