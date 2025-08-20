Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 20 de agosto de 2025

CBC em Ribeirão Pires

‘Tarifaço de Trump ameaça investimento de R$ 300 milhões’ (Economia, ontem). Não é o tarifasse norte-americano que ameaça os investimentos no Brasil. São os ministros da Suprema Corte que estão sempre tentando desafiar o poder daquele país que, neste momento pelo menos, é a maior potência mundial, detentor de todo o sistema financeiro. Então, seria muito legal se a Suprema Corte começasse a entregar logo esses ministros que desafiam direitos humanos, impõe censura por meio do seu suposto poder e desafia o país que é o carro-chefe da liberdade de expressão. É isso ou vão ser muito mais do que R$ 300 milhões, bilhões... Vai ser todo o ordenamento econômico financeiro brasileiro. E aí, Faria Lima? É assim mesmo que vai ficar? Onde está a força dos liberais Globalistas que ali habitam? Deixa eu ir ali logo ali preparar a pipoca enquanto o pouco dinheiro que eu recebo ainda dá para comprar.

Rogério José Renna - do Facebook





Lei Magnitsky – 1

O iluministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), no afã de defender seu colega e prováveis outros sancionados, proíbe bancos de implementar a Lei Magnitsky no Brasil, mais do que explicada e replicada a abrangência dessa lei norte-americana no mundo. Ele deve achar que o mundo é quintal do Maranhão, Estado onde apenas 20% têm saneamento básico e é considerado o mais pobre do País. Esse é o Brasil da “Banania”!

Beatriz Campos - Capital





Lei Magnitsky – 2

O Brasil do faz de conta desmonta a Lava Jato, registra R$ 387 bilhões fora da meta fiscal e não leva a sério a Lei Magnitsky. Põe em risco a rede bancária e, consequentemente, a economia. Bradesco e Itaú têm juízo; afirmaram que irão obedecê-la. O banco BNP Paribas descumpriu a Magnitsky e foi multado em R$ 48,4 bilhões. Que o Brasil ponha as barbas de molho. Para nos salvar rapidamente adote o impeachment de Lula e de Alexandre de Moraes ou vamos todos para o brejo.

Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)





PF em São Bernardo

‘Figura central em operação da PF, Marcelo Lima é afastado do Paço’ (Política, dia 15). Como sempre é recomendado, precisamos pesquisar e analisar a vida pregressa de candidatos nas eleições. Marcelo Lima (Podemos), prefeito de São Bernardo, foi afastado por um ano, menos de um ano após assumir a Prefeitura por suposta participação em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo investigações iniciais da Polícia Federal, Marcelo, que agora está usando tornozeleira eletrônica, é o principal beneficiário deste esquema. Não é a primeira vez que se envolve em escândalos. Em 2009 foi flagrado votando em nome de outro vereador, Estevão Camolesi, ausente da sessão da Câmara, caso que ficou conhecido como “voto fantasma”, motivando abertura de uma CPI que foi engavetada. Em 2021, na Operação Lix, como vice-prefeito e acumulando o cargo de secretário de Serviços Urbanos, teve seu nome envolvido num esquema que causou prejuízo de R$ 1,18 milhão ao município, quando disputava a eleição para deputado federal, na qual foi eleito. Em 2023 teve seu mandato de deputado cassado por infidelidade partidária. Aliás, em 17 anos, mudou 7 vezes de partido, ou seja, troca de partido como troca de cueca, sempre objetivando vantagens pessoais. Quando os brasileiros começarão a pensar e a pesquisar, pelo menos um pouquinho, antes de votar?





Mauri Fontes - Santo André





Fraude no INSS

Não concordo que temos de pagar o roubo no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) quando o correto é ir atrás, com vontade, dos sindicatos e associações que promoveram a roubalheira.





Tania Tavares - Capital





Prejuízos

Correios registraram um prejuízo de R$ 2,6 bilhões, Petrobras registrou prejuízo de R$ 17 bilhões, Previ (Caixa Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) registrou prejuízo de R$ 14 bilhões e INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) roubado em R$ 6,8 bilhões. Mas a culpa não é do Lula.

Vanderlei Retondo - Santo André