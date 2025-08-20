DGABC
Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Política

Jessica Cormick, prefeita de São Bernardo, descarta mudanças no secretariado

Fardada durante a missa de comemoração do aniversário da cidade, ela também ressaltou a ligação com a carreira militar

Natasha Werneck
 Wilson Guardia
20/08/2025 | 09:56
FOTO: André Henriques | DGABC
FOTO: André Henriques | DGABC


A prefeita de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante), afirmou que não pretende realizar alterações no secretariado neste momento. Segundo ela, a atual equipe é “muito técnica” e mantém boa avaliação da gestão até agora.

“Não vamos mexer no secretariado. Nós temos uma equipe muito técnica, com uma aprovação de governo boa até então. Não vejo necessidade de trocar secretariado. A gente vai continuar trabalhando e apresentando muito trabalho, assim como vinha sendo feito”, destacou.

Questionada sobre os próximos passos à frente da cidade, Cormick disse que seu principal plano é garantir o atendimento às demandas da população. “Meus planos é continuar trabalhando para não deixar faltar nada na cidade e não deixar faltar de chegar as coisas para a população. Essa é a minha maior preocupação.”

A prefeita também falou sobre a simbologia de ser a segunda mulher a assumir o comando de São Bernardo — a primeira, Tereza Delta, havia sido eleita há 77 anos. “Eu recebi isso como uma benção, com muita emoção e a responsabilidade que qualquer outra pessoa tem de conduzir uma cidade do tamanho de São Bernardo.”

Durante as comemorações do aniversário do município, celebrado nesta quarta-feira (20), Cormick participou das atividades ao lado do marido e da filha. “Apesar do contexto, a gente teve uma semana difícil, pesada, mas hoje é dia de festa. É aniversário de São Bernardo e a população merece festejar e comemorar junto com a cidade”, disse.

A gestora ainda comentou a denúncia recebida pela Justiça contra o prefeito afastado Marcelo Lima (Podemos) e outras nove pessoas investigadas na operação deflagrada na semana passada. “A gente recebe com muita tristeza, mas a Justiça tá aí, não cabe a nós julgar e a gente quer que se resolva o mais rápido possível e da forma que tem que ser feito.”

Fardada durante a cerimônia, a prefeita ressaltou a ligação com a carreira militar. “Apesar de hoje estar prefeita, eu sempre vou ser policial militar, sempre serei sargento. Para mim, a Polícia Militar sempre é uma honra, é um orgulho ser policial militar e é isso que representa para mim.”


