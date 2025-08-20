Saúde de São Bernardo oferece caravana de exames e abre PS do Hospital de Urgência

O ano de 2025 em São Bernardo ficará marcado por série de iniciativas promovidas pela Prefeitura na área da saúde para agilizar e garantir um melhor atendimentos aos moradores. Entre as medidas postas em prática pela gestão pode-se destacar a a abertura do pronto-socorro do Hospital de Urgência, a implementação do Programa Caravana da Saúde, além do investimento de recursos federais no custeio de atendimentos especializados e para procedimentos de alta e média complexidade no Hospital de Clínicas Municipal. As estratégias se revelaram acertadas, tanto que no primeiro semestre a cidade teve 229 mil atendimentos, entre consultas, exames e cirurgias.

O primeiro passo para agilizar os atendimentos e ampliar o alcance à população foi a abertura, ainda no primeiro dia de janeiro, do pronto-socorro 24 horas do HU (Hospital de Urgência) para o atendimento direto aos moradores. Medida que, segundo o Paço, deve beneficiar 810 mil pessoas.

O HU foi inaugurado em maio de 2020, na pandemia, sendo adaptado para funcionar como hospital de campanha aos pacientes acometidos pela Covid-19. E, desde agosto de 2021, incorporou atividades do Hospital e Pronto-Socorro Central.

Já o Programa Caravana da Saúde foi lançado já no fim de janeiro com a meta de zerar as filas de espera para realização de exames na rede municipal. Por meio de mutirões, mediante agendamento do paciente, foi ampliada a oferta de exames como tomografia e ultrassonografia. A utilização de carretas móveis para exames, como de mamografia, acabou com a fila de espera. Isso sem contar mutirões de atendimento em várias especialidades realizados aos fins de semana.

Já no primeiro dia deste mês, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Adriano Massuda, em visita a São Bernardo, anunciou a liberação de R$ 160 milhões para a saúde do município.

Deste total, R$ 60 milhões serão liberados em parcela única, como apoio aos atendimentos especializados que o município já realiza; e, dentro do pacote, R$ 100 milhões se darão para custeio de atendimentos de alta e média complexidade. Os recursos estão sendo liberados por meio do programa Agora tem Especialistas, que visa aumentar o acesso a consultas e exames pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Outros R$ 13 milhões serão incorporados ao teto anual que a cidade recebe do governo federal para as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) do Hospital de Clínicas.

