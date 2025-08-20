DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Candidato à presidência do Fed diz que política monetária dos EUA é muito restritiva

20/08/2025 | 10:47
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Candidato à presidência do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o estrategista-chefe de mercado da Jefferies, David Zervos, disse, em entrevista à CNBC nesta quarta-feira, que a política monetária do banco central dos EUA é muito restritiva. Segundo Zervos, é necessário levar os juros para um nível mais neutro.

Zervos afirmou que conhece o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, responsável pelo processo de seleção dos candidatos para chefiar o Fed, e que já encontrou o presidente norte-americano, Donald Trump, "algumas vezes", sem detalhar quando.

"Eu conheço Scott há um bom tempo, ele é um 'cara' incrível e se tornou um ótimo secretário do Tesouro. Encontrei o presidente Trump algumas vezes e me aproximei de Washington nos últimos dois anos", acrescentou Zervos.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.