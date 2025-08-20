Sede do Mundial, Brasil vai atrás de medalha inédita no Rio de Janeiro

Torneio reunirá, de hoje a domingo, mais de 650 atletas de 77 países
O Mundial de Ginástica Rítmica finalmente está entre nós, e pela primeira vez na história, em solo brasileiro. A competição será realizada no Rio de Janeiro, de hoje a domingo, na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico.
O torneio reunirá atletas de 77 países, incluindo grandes potências da modalidade, como Bulgária, Itália e Japão, além do Brasil, que vive grande momento no esporte e chega com altas expectativas, pois vem de um ouro na disputa geral realizada em Milão, na Itália. Ao todo, são mais de 100 competidores no individual e 36 conjuntos no total. além de reunir mais de 650 esportistas.
Inicialmente, Bárbara Domingos e Geovanna dos Santos vão abrir as disputas do individual. No conjunto, a Seleção Brasileira será formada por Maria Eduarda Arakaki (capitã do time), Nicole Pircio, Sofia Pereira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves, com um único e principal objetivo: trazer um título inédito para o País. O Mundial só fica atrás dos Jogos Olímpicos no quesito relevância.
As atletas do individual vão competir em todos os aparelhos: arco, bola, fita e maças, e na série simples, vão ser utilizadas as fitas.
A maior edição da categoria terá transmissão em diversas plataformas, como Globo, SporTV e Cazé TV.
