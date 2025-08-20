Ana Nice e a grande recepção na Câmara

A vereadora Ana Nice (PT) assumiu a presidência da Câmara de São Bernardo em meio a um cenário político conturbado. Entretanto, em sua primeira sessão à frente do Legislativo, a parlamentar contou com o apoio de ao menos 18 pessoas, entre elas lideranças femininas negras da política e dos movimentos sociais. Estiveram presentes Ivone Silva, presidente do Instituto Lula; as vereadoras petistas Fernanda Henrique, de Ribeirão Pires, Patty Ferreira, de Diadema, Fernanda Curti, de Guarulhos; Iara Bento, vice-presidente do PT de São Bernardo, Andrea Souza, diretora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e Renilva Motta, diretora do Sindema (Sindicato dos Servidores Municipais de Diadema). Visitantes disseram que posse marca um momento simbólico e histórico para a cidade, reforçando a representatividade de mulheres negras em espaços de poder.

BASTIDORES

Último do ninho

O PSDB, que em 1999 chegou a comandar concomitantemente oito dos 26 Estados brasileiros e a Presidência da República, com Fernando Henrique Cardoso, perdeu ontem o último de seus três governadores eleitos em 2022. Eduardo Riedel (foto), do Mato Grosso do Sul, filiou-se ao Progressistas. O anúncio oficial ocorreu na solenidade que marcou o lançamento da federação de sua nova agremiação com o União Brasil. Já haviam trocado o tucanato pelo PSD o gaúcho Eduardo Leite e a pernambucana Raquel Lyra.

Indicação

Indicação assinada pelos vereadores João Viana, Shell Gomes (ambos do Cidadania) e Luana Eloá (MDB) tem como objetivo suspender totalmente os salários dos agentes públicos envolvidos e afastados de suas funções em decorrência da Operação Estafeta, deflagrada pela Polícia Federal, em São Bernardo. Estão inclusos o prefeito Marcelo Lima, o presidente do Legislativo, Danilo Lima (os dois filiados ao Podemos) e o vereador Ary de Oliveira (PRTB). O salário bruto do chefe do Executivo é de R$ 30.625,77, enquanto os parlamentares são-bernardenses recebem R$ 19.680,05.

Estreia

Em meio à situação agitada em São Bernardo, com prefeito e vereadores afastados por denúncias de suposta corrupção e sessão a um dia do aniversário de 472 anos da cidade, a prefeita em exercício, Jessica Cormick (Avante), teve o primeiro projeto de lei de sua autoria aprovado em plenário ontem. Trata-se da Rua B, na região do Alvarenga, que agora passará a se chamar de Rua José Benedito Bocchi. Será apenas o primeiro de muitos? A conferir.

Agora Tem Especialistas. Agora?

Ex-prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSD) incitou ontem seus seguidores em rede social a procurar UBSs (Unidades Básicas de Saúde) para se inteirar sobre programa do governo federal que pretende trocar dívidas que planos privados de saúde têm com a União por consultas a pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Em vídeo, o político diz, acertadamente, que a medida visa “aliviar a fila de espera”. Só não conta que, antes de o atendimento ser efetivamente oferecido, é preciso que os municípios vençam série de procedimentos burocráticos e, por isso, é provável que ainda não haja informação disponível nos postos, o que pode frustrar interessados.

Sinal dos tempos

E por falar em José Auricchio Júnior, o ex-prefeito de São Caetano decidiu testar a quantas anda sua popularidade junto aos moradores da cidade que deixou de administrar há menos de oito meses, em 31 de dezembro de 2024. O resultado não podia ser mais decepcionante. Em visita à Festa Italiana no último sábado, ele foi reconhecido por pouquíssimos munícipes – e ainda menos cortejado.