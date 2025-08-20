DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo Primeira vez na história

Palestina estreia no Miss Universo: 'Não seremos silenciados'

A modelo Nadeen Ayoub, 27, foi confirmada pela organização internacional do concurso e promete levar ao palco de Bangkok, na Tailândia, 'a voz de um povo que se recusa a ser silenciado'

Natasha Werneck
20/08/2025 | 10:47
Compartilhar notícia
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Pela primeira vez na história, a Palestina terá uma representante no Miss Universo. A modelo Nadeen Ayoub, 27, foi confirmada pela organização internacional do concurso e promete levar ao palco de Bangkok, na Tailândia, “a voz de um povo que se recusa a ser silenciado”.

Ayoub já havia sido coroada Miss Palestina em 2022 e agora entra oficialmente para o grupo de mais de 130 candidatas que disputarão a 74ª edição do evento, marcada para 21 de novembro. Em comunicado à imprensa americana, a direção do Miss Universo descreveu a palestina como uma mulher que simboliza “resiliência e determinação”.

Nas redes sociais, a modelo reforçou o peso histórico da estreia: “Tenho a honra de anunciar que, pela primeira vez, a Palestina será representada no Miss Universo. Enquanto a Palestina sofre desgosto — especialmente em Gaza — carrego a voz de um povo que se recusa a ser silenciado. Represento todas as mulheres e crianças palestinas cuja força o mundo precisa ver. Somos mais do que nosso sofrimento. Somos resiliência, esperança e o batimento cardíaco de uma pátria que vive através de nós”, escreveu.

A participação acontece em meio ao cenário internacional de novas movimentações diplomáticas. Hoje, 146 países e territórios da ONU reconhecem oficialmente o Estado palestino, e outras cinco nações — entre elas França e Reino Unido — já anunciaram que farão o mesmo.

Em julho, a própria ONU reforçou que a criação de dois Estados é o “único caminho” possível para a paz entre Israel e Palestina.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.