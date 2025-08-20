Palestina estreia no Miss Universo: 'Não seremos silenciados'

Pela primeira vez na história, a Palestina terá uma representante no Miss Universo. A modelo Nadeen Ayoub, 27, foi confirmada pela organização internacional do concurso e promete levar ao palco de Bangkok, na Tailândia, “a voz de um povo que se recusa a ser silenciado”.



Ayoub já havia sido coroada Miss Palestina em 2022 e agora entra oficialmente para o grupo de mais de 130 candidatas que disputarão a 74ª edição do evento, marcada para 21 de novembro. Em comunicado à imprensa americana, a direção do Miss Universo descreveu a palestina como uma mulher que simboliza “resiliência e determinação”.



Nas redes sociais, a modelo reforçou o peso histórico da estreia: “Tenho a honra de anunciar que, pela primeira vez, a Palestina será representada no Miss Universo. Enquanto a Palestina sofre desgosto — especialmente em Gaza — carrego a voz de um povo que se recusa a ser silenciado. Represento todas as mulheres e crianças palestinas cuja força o mundo precisa ver. Somos mais do que nosso sofrimento. Somos resiliência, esperança e o batimento cardíaco de uma pátria que vive através de nós”, escreveu.



A participação acontece em meio ao cenário internacional de novas movimentações diplomáticas. Hoje, 146 países e territórios da ONU reconhecem oficialmente o Estado palestino, e outras cinco nações — entre elas França e Reino Unido — já anunciaram que farão o mesmo.



Em julho, a própria ONU reforçou que a criação de dois Estados é o “único caminho” possível para a paz entre Israel e Palestina.