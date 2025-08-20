Agilidade com o Samu

O compromisso assumido pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, de implementar bases do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra é avanço extraordinário. Hoje, Mauá arca sozinha com o atendimento de boa parte das ocorrências dos municípios vizinhos, o que compromete a capacidade de resposta em situações de emergência. A criação de novas unidades, além de distribuir responsabilidades de forma mais equilibrada, corrige desequilíbrio que há anos sobrecarrega um único ponto da rede. A decisão de Brasília atende, portanto, à reivindicação recorrente do Consórcio Intermunicipal e sinaliza maior integra-ção entre União e prefeituras.

Quando equipes de resgate estão próximas das vítimas, os socorros se tornam mais rápidos e eficazes. A distância reduzida das ambulâncias permite que pacientes com infarto, AVC ou traumas graves recebam assistência em menos tempo, aumentando as chances de recuperação e diminuindo riscos de sequelas. Também se evitam deslocamentos longos por vias de serra, como no caso de Rio Grande da Serra, onde a topografia dificulta acessos. Uma base instalada em Ribeirão Pires, por exemplo, encurta trajetos e possibilita resposta mais eficiente, sem depender exclusivamente da estrutura de Mauá. A descentralização fortalece o Samu e amplia a capacidade de cobertura do serviço em todo Grande ABC.

O Diário considera positiva a sensibilidade do governo federal ao reconhecer a necessidade de ampliar a rede de atendimento de urgência para as duas únicas cidades da região que ainda não contavam com base do Samu. Mais que medida administrativa, trata-se de ação que pode salvar vidas ao tornar o serviço mais ágil e bem distribuído. Articulado pelo prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), o passo dado em Brasília merece registro, mas precisa ser seguido de implementação célere, sem entraves ou postergações. Cabe agora acompanhar o desdobramento desse compromisso. Este jornal estará atento para que a promessa se transforme em realidade o quanto antes, já que vidas dependem dela.

