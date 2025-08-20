Mudanças no jornalismo da Record não alteraram seus resultados

Todas as TVs têm por hábito não alterar com tanta frequência os donos das cadeiras ou titulares dos seus telejornais.

Existe uma certa fidelidade e até alguma resistência quanto a isso – na Globo, por exemplo.

Tanto que a qualquer sinalização de troca, existe sempre uma busca do porquê, como enorme expectativa em torno dos novos escolhidos.

Daí ser surpreendente o que decidiu a Record, nesses poucos e últimos meses, ao trocar todo quadro de apresentação dos seus jornais.

Desde o Fala Brasil das manhãs até a bancada do Jornal da Record, nada mais está como era há um tempinho atrás.

E é interessante observar que, em praticamente todos, a audiência não se alterou e, em alguns casos, até respondeu positivamente.

LEIA TAMBÉM:

Mães das filhas de Neymar se desentendem nas redes: 'Preservando a imagem'

TV TUDO



