Quarta-Feira, 20 de Agosto de 2025

Política Titulo Aniversário de São Bernardo

Prefeita Jessica Cormick fala em 'semana difícil' e pede sabedoria

A prefeita, sargento reformada da PM (Polícia Militar), optou por utilizar a farda ao invés de trajes civis

Natasha Werneck
 Wilson Guardia
20/08/2025 | 09:29
FOTO: André Henriques | DGABC
FOTO: André Henriques | DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Durante a missa em comemoração aos 472 anos de São Bernardo, realizada na manhã desta quarta-feira (20), na Igreja Matriz, a prefeita em exercício Jessica Cormick (Avante) fez um discurso marcado por agradecimentos e um pedido especial.

LEIA MAIS: Veja a programação completa do aniversário de São Bernardo

“Hoje só quero pedir sabedoria, parabenizar nossa cidade e agradecer todo carinho e apoio de todos vocês. Vamos começar esse evento, comemorar São Bernardo, apesar da gente ter tido uma semana difícil, hoje é o aniversário da cidade, a gente tem que continuar trabalhando e comemorar o aniversário dessa cidade”, disse.

Jessica chegou às 8h30 para a missa e compareceu à celebração fardada. A prefeita, sargento reformada da PM (Polícia Militar), optou por utilizar a farda ao invés de trajes civis.

Após a missa, a prefeita participa de coletiva de imprensa e do Desfile Cívico-Militar no Centro da cidade.


