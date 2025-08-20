Prefeita Jessica Cormick fala em 'semana difícil' e pede sabedoria

Durante a missa em comemoração aos 472 anos de São Bernardo, realizada na manhã desta quarta-feira (20), na Igreja Matriz, a prefeita em exercício Jessica Cormick (Avante) fez um discurso marcado por agradecimentos e um pedido especial.



“Hoje só quero pedir sabedoria, parabenizar nossa cidade e agradecer todo carinho e apoio de todos vocês. Vamos começar esse evento, comemorar São Bernardo, apesar da gente ter tido uma semana difícil, hoje é o aniversário da cidade, a gente tem que continuar trabalhando e comemorar o aniversário dessa cidade”, disse.



Jessica chegou às 8h30 para a missa e compareceu à celebração fardada. A prefeita, sargento reformada da PM (Polícia Militar), optou por utilizar a farda ao invés de trajes civis.

Após a missa, a prefeita participa de coletiva de imprensa e do Desfile Cívico-Militar no Centro da cidade.