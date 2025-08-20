DGABC
Política Titulo Comemoração

Fardada, Jessica Cormick chega para missa de aniversário de São Bernardo

Celebração religiosa em comemoração aos 472 anos da cidade acontece na Igreja Matriz

Wilson Guardia
20/08/2025 | 08:44
FOTO: André Henriques | DGABC
A prefeita em exercício de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante), participa na manhã desta quarta-feira (20) da missa em celebração aos 472 anos de São Bernardo.

Jessica chegou às 8h30 para a missa na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, a Igreja Matriz., que fica na Rua Padre Lustosa, no Centro. A prefeita, sargento reformada da PM (Polícia Militar), optou por utilizar a farda ao invés de trajes civis.

Logo após a realização da missa, a prefeita em exercício concederá entrevista coletiva e participará do Desfile Cívico-Militar na região central da cidade. Depois ela seguirá para o Desfile Cívico-Militar, na Rua Marechal Deodoro, no Centro.

Mais informações a qualquer momento nas plataformas digitais do Diário ou nas páginas da edição impressa desta quinta-feira (21).


