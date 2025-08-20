Fardada, Jessica Cormick chega para missa de aniversário de São Bernardo

Celebração religiosa em comemoração aos 472 anos da cidade acontece na Igreja Matriz
A prefeita em exercício de São Bernardo, Jessica Cormick (Avante), participa na manhã desta quarta-feira (20) da missa em celebração aos 472 anos de São Bernardo.
Jessica chegou às 8h30 para a missa na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, a Igreja Matriz., que fica na Rua Padre Lustosa, no Centro. A prefeita, sargento reformada da PM (Polícia Militar), optou por utilizar a farda ao invés de trajes civis.
Logo após a realização da missa, a prefeita em exercício concederá entrevista coletiva e participará do Desfile Cívico-Militar na região central da cidade. Depois ela seguirá para o Desfile Cívico-Militar, na Rua Marechal Deodoro, no Centro.
