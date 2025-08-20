Veja o obituário do Grande ABC deste dia 20 de agosto de 2025

SANTO ANDRÉ

Amélia Poda Silva, 90. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto da Silva, 90. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Apparecida Frangaroli, 86. Natural de Altinópolis (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Neuza Maria Paladino, 76. Natural de Colina (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Efrem Padoveze, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 15. Memorial Planalto.

Jamil Pereira Santos, 58. Natural de Estância (Sergipe). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Autônomo. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Felipe de Freitas Martins, 32. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 15, em Diadema. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

SÃO BERNARDO

Alzira Jesuina de Aguiar, 95. Natural de Guajeru (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Roberto Ananias, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Leda Maria Batistini, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Marcelo Alves dos Santos, 23. Natural de Itapecerica da Serra (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 15. Vale da Paz.

SÃO CAETANO

Maria Gonçalves Marques, 83. Natural do Rio de Janeiro. Residia no bairro Santa Maria. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

João Zani Neto, 75. Natural de Lins (SP). Residia no Centro de São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Alice Zuchetto Rizo, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Adair Barbosa de Melo, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Leilane Letzel, 36. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 14. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Elvira Dias de Araújo, 94. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

José Ferreira Filho, 87. Natural de São José de Mipibu (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Sebastiana Aparecida do Carmo Mariano, 85. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Vale da Paz.

Francisca Rufino Sofia, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Elena Unger Ferrari, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 15. Vale da Paz.

Marinalva Soares da Silva Santos, 80. Residia no bairro Santa Luzia. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Osira Ferreira Silva, 71. Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

Homero de Almeida, 67. Natural de Ibertioga (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Raquel José dos Santos, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Rosinei Duarte Alves, 50. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Vanessa de Oliveira, 42. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 14. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria de Andrade Mergulhão, 94. Natural do Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Silvio Benevides dos Santos, 61. Natural de São Vicente (SP). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Charles Ribeiro da Silva, 49. Natural de Novo Oriente (Ceará). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Alaíde de João Zanzarini, 96. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Irene Bertoldo Cardoso, 95. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Ida Bergamini da Silva, 90. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Dalmo José Marins, 84. Natural de Santos (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 12. Cemitério São José.

Ilda da Silva de Souza, 79. Natural da Ilha da Madeira, Portugal. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Antonio Fernando Figueiredo da Costa, 77. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Maria José de Aquino, 77. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Jardim Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Maria Cícera Rodrigues da Silva, 72. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Regina Aparecida Aguiar Moreira, 69. Natural de São Paulo. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Davina Maria Tonon, 68. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Irineu João dos Santos, 63. Natural de Votuporanga (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Luiz Carlos Pedro da Silva, 61. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 13. Cemitério São José.

Claudio Luiz Nicolau Maria, 50. Natural de Itapevi (SP). Residia no Jardim Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.