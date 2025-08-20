Operação Impacto recupera 123 veículos roubados no Grande ABC

Durante a Operação Impacto Grande ABC, a PM (Polícia Militar) recuperou 123 veículos entre janeiro e agosto de 2025, segundo dados da SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo). A ação já foi realizada em seis municípios da região. Em São Caetano, a iniciativa teve início na segunda-feira (18), com 200 agentes e mais de 40 viaturas nas ruas, abrangendo toda a região.

De acordo com balanço divulgado pela Pasta, mais de 15 mil pessoas foram abordadas e 7.177 veículos passaram por vistorias. O número de veículos recuperados pode ser ainda maior, visto que os dados disponíveis contemplam a quantidade de ações realizadas apenas pela PM. A Operação Impacto é uma iniciativa conjunta com as GCMs (Guardas Civis Municipais) e forças táticas regionais, liderada pelo CPA-M/6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana).

No período, a PM prendeu 93 pessoas e efetuou a apreensão de, aproximadamente, 8,6 kg de drogas. O objetivo da ação é intensificar a presença policial em áreas de maior incidência criminal, coibir delitos, como furtos, roubos e homicídios, e aumentar a sensação de segurança da população.

O coronel da PM e secretário de Segurança Cidadã de Santo André, Temístocles Telmo Ferreira Araújo, explica que a operação é utilizada para incrementar o efetivo e possui foco em casos de crimes contra o patrimônio. “O policial do dia a dia está atendendo ocorrências pré-estabelecidas. Já durante a ação, são utilizadas forças de segurança que não atendem a essas ocorrências. A operação permite reforçar a segurança, a partir de mapeamento de bairros estratégicos”, afirma o coronel.

Ainda de acordo com o secretário, a Operação Impacto Grande ABC é relevante para toda região devido à união dos batalhões da PM e à integração com as GCMs. “É muito importante porque a Polícia Militar tem grande capacidade de mobilidade.

A operação une todos os efetivos, tem policiais do Batalhão de Mauá em Santo André e de Santo André em outras cidades. É uma demonstração de força para a criminalidade e uma sensação de segurança para a população”, justifica Araújo.

QUEDA HISTÓRICA

Em relação ao crime contra o patrimônio, o Grande ABC registrou no primeiro semestre do ano o menor índice de roubos desde 2001. Foram 8.271 casos neste ano, ante 10.203 registros no mesmo período de 2024. Somente as ocorrências de roubo de veículos diminuíram 26% em um ano e passaram de 1.940 casos nos primeiros seis meses de 2024 para 1.434 em 2025.

Ao Diário, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, atribuiu a queda histórica nos índices criminais no Grande ABC à integração das forças de segurança.