Rede mostra como transformar sua casa em um resort para crianças

16/04/2020 | 08:18



Na impossibilidade de viajar, a rede Clara Resorts, proprietária do Clara Ibiúna Resort e do Santa Clara Eco Resort, ambos em São Paulo, está com uma campanha para ajudar os pais a transformar a casa em um resort para crianças. A ideia é divulgar, diariamente, conteúdos de bem estar, receitas, shows e atividades para toda a família se divertir.

As experiências, elaboradas pelos monitores da rede hoteleira, incluem lives com shows e até mesmo um poema ao sol, que é recitado às 18h pelo o gerente de lazer Alexandre Sansão. “Podemos aproveitar esses dias difíceis que estamos passando, e os que ainda estão por vir, para unir a família e conhecer ainda mais os filhos, com atividades simples, gostosas e que ainda vão atiçar o imaginário das crianças”, afirma.

Transforme a casa em um resort para crianças

Confira algumas experiências proposta pelo Clara Resorts, para transformar sua casa em um resort para crianças:

Plante algo em família

Durante o período em casa, uma boa dica é brincar de fazendinha. Pais e filhos podem plantar juntos um pé de alface ou outra semente qualquer em casa. Mas não vale pá: tem que colocar a mão na terra.

Conte uma história usando objetos

Rodeados de objetos, como brinquedos, peças de roupa e panos coloridos, crie uma história divertida. A criança vai escolhendo os objetos que devem ser inseridos no roteiros. Contos malucos e muito divertidos nascerão e serão contadas nessa criação em família. É uma atividade muito comum proposta pelos monitores em um resort para crianças.

Pouse aviões de papel

Faça com as crianças aviões de dobradura de papel. Vale tudo: o modelo que conheceu quando era criança ou mesmo o que a criança aprendeu na escola. Depois de pronto, pinte o avião – pode rabiscar ou escrever o nome, o que vale é a criatividade de cada um.

Aproveite também para espalhar objetos no espaço da brincadeira. O objetivo é pousar o avião neles. Use almofadas, baldes ou bambolês. Para os mais velhos, pode rolar até uma competição com elementos como distância e dificuldade.

Crie Momentos mágicos

Deixe a imaginação tomar conta: pegue o que tiver de mais engraçado em casa, como um objeto que parece ter vida. Recrie o ambiente e transforme o lar em um local mágico.

Crie um brinquedo

Na hora de transformar sua casa em um resort para crianças, uma boa sugestão é criar um brinquedo. Dá para fazer bolinhas de meia e treinar malabares. Com régua, caneta e papel, experimente criar um campo de Batalha Naval, Já com um jornal em forma de bolinha, garrafa pet, cola e barbante é possível fazer um bilboquê.

Essa atividade ajuda na imaginação e recreação da criança. Além disso, pode ser muito divertido brincar com o algo que acabou de criar.

Instagame

Para quem tem filhos que não saem do celular, o instagame é uma ótima maneira de entretê-los. Tire fotos de vários lugares, como a ponta de uma mesa, uma flor de uma árvore, o bico de um sapato e o centro da roda de um carro. Depois, mande as fotos para a criança. O próximo passo é orientá-la a achar o lugar.

Ao encontrar, os pequenos devem tirar uma foto dela ao lado do objeto. Dá pra brincar até por WhastApp. Nesse caso , você envia uma foto. Se eles acharem o lugar, mandam a imagem e, só aí, você envia a próxima. Desse jeito, eles mantêm o celular em mãos, mas correm e aproveitam outras experiências.

