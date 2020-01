02/01/2020 | 16:10



Parece que o namoro de Cintia Dicker e Pedro Scooby está realmente bem firme e forte. O casal decidiu passar a virada de ano em Carneiros, e Dicker abriu o coração na manha desta quinta-feira, dia 2, ao publicar uma foto ao lado dos amigos e do amado.

O melhor réveillon da vida!

Durante os Stories compartilhados por ela ainda na virada do ano, a bonitona resolveu marcar Pedro Scooby na publicação e ainda se declarou dizendo:

Coisa marlinda!

Lembrando que anteriormente, Pedro Scooby teve um breve relacionamento com a cantora Anitta e antes disso ele foi casado com Luana Piovani, com quem tem três filhos. Já com Dicker, o surfista está junto desde novembro de 2019.