MC Livinho deixa a UTI, atualiza estado de saúde e mostra cenas do socorro

O cantor Oliver Decesary Santos, mais conhecido como MC Livinho, anunciou que deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta quarta, 30. O artista sofreu um acidente de motocicleta na terça, 29, e perfurou o pulmão.

"Grande passo", escreveu Livinho em um vídeo publicado no Instagram. Segundo o cantor, ele segue internado para observação. "Deus quer e, já, já, estou de volta na pista."

O artista de 30 anos também mostrou cenas do momento em que foi socorrido após o acidente. Livinho seguia para um compromisso na capital paulista pilotando uma moto e foi derrubado por um motorista.

"Deitei na calçada e comecei a cuspir sangue. Chegaram os Bombeiros, prestaram socorro. Depois chegou a ambulância e me trouxe aqui para o hospital. Fiz tomografia, radiografia, me subiram aqui para a UTI. Estou em estado de observação porque perfurei o pulmão", explicou o cantor diretamente do hospital, logo após o acidente.

Quem é MC Livinho?

MC Livinho é um dos principais nomes do funk paulista e atração confirmada no The Town 2025. Ele se apresenta no festival no dia 13 de setembro, no Palco Factory. Entre seus sucessos estão músicas como Tudo de Bom, Fazer Falta e Na Imaginação.

Recentemente, MC Livinho também viralizou na Turquia com a música Vidrado em Você, em parceria com DJ Guuga e foi ovacionado em uma visita ao país, principalmente pelos torcedores do Galatasaray, time de futebol que usou a música para embalar suas conquistas mais recentes.