Testamos: TCL C9 é um smartphone de entrada com telona

Leo Alves



17/10/2019 | 12:18

Uma das tendências dos smartphones atuais é ter a tela grande e que ocupa quase toda a frente do aparelho. O TCL C9 não tem display infinito, mas oferece uma tela de seis polegadas com resolução de 2.160 x 1.080 e proporção de 18:9. Com preço sugerido de R$ 699, ele é um modelo de entrada, mas com alguns recursos disponíveis em aparelhos mais caros. O 33Giga passou alguns dias com o C9 e pôde conhecê-lo melhor.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

TCL C9: desempenho

Por ser um modelo mais em conta, a carcaça do TCL C9 não economiza no uso de plástico. Com isso, ele é bem leve e tem boa pegada. Para protegê-lo, uma capinha de plástico transparente e uma película para a tela já vêm de fábrica na caixinha, o que é positivo. Entretanto, não espere um desempenho fenomenal.

Ao roRodando o Android 8.0 Oreo, o celular é equipado com um processador quad-core e tem 2 GB de Ram. Durante os testes, algumas travadas foram sentidas ao navegar pelos menus e acessar alguma rede social. Porém, ao rodar algum game, não houve nenhum problema.

Raio-X

Nome: TCL C9

Sistema operacional: Android 8.0 Oreo

Tela: 2K, de 6 polegadas (2160×1080)

Armazenamento: 32 GB

Memória RAM: 2 GB

Processador: Quad-Core

Câmeras: 12 megapixels + 2 megapixels (traseira) e 8 megapixels (frontal)

Dimensões (LxAxP): 7,6 x 16,2 x 0,8, em cm

Peso: 169 gramas

O que anima: tela, desbloqueio facial, capinha e película de tela inclusas

O que decepciona: velocidade de carregamento, duração da bateria, áudio

Preço: R$ 699

Site oficial: aqui



E, por falar no display, ele é o que mais se destaca no aparelho. Bonita e com boa fidelidade de cores em vídeos e nos jogos, a tela é ideal para quem gosta de ver vídeos ou filmes. Mesmo sendo um smartphone de entrada, o desempenho do touch é bom, sendo preciso para digitar, selecionar algum aplicativo ou executar alguma ação em um jogo.

O áudio do celular também não decepciona. As caixinhas emitem um bom som, sem distorções e com bom volume. Os fones de ouvido são simples, com aparência frágil, mas dão conta do recado. Só não é recomendável passar muitas horas com eles, já que o plástico utilizado na construção é desconfortável e causa incômodos.

Segurança

Assim como modelos mais caros, o TCL C9 tem reconhecimento facial para desbloqueio da tela. A função foi aprovada durante os testes, reconhecendo o rosto do usuário mesmo quando ele estava com ou sem óculos. O sistema funcionou mesmo com o celular levemente virado, fazendo o desbloqueio imediatamente.

E, caso o usuário não goste do recurso, há outra opção de segurança: o sensor biométrico. Localizado na parte traseira, logo abaixo das câmeras, ele é fácil de ser acessado e não rouba espaço da tela.

Vale a pena?

O TCL C9 deve ser considerado por quem precisa de um smartphone básico e que não precise de tanto desempenho. Por seu preço, ele conta com bons recursos, como o desbloqueio facial e a tela grande e de boa resolução, mas escorrega em outros pontos, como na qualidade de construção dos fones e nas câmeras, que são apenas razoáveis até em ambientes abertos.

Porém, por custar R$ 700, o celular passa de ano e é mais uma opção dentre os aparelhos mais em conta.

—

Na galeria, confira todos os eletrônicos testados pelo 33Giga.