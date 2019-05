20 carros usados que dá para comprar pelo preço de um Onix Joy

Leo Alves



27/05/2019 | 16:18

Versão de entrada do Chevrolet Onix, a configuração Joy tem preço sugerido de R$ 46.290 mil. Por este preço, o modelo é equipado com o mesmo motor 1.0 das demais versões do hatch e o câmbio manual de seis marchas. De série, ele oferece ar-condicionado, vidros dianteiros elétricos, travas elétricas, sensor de pressão dos pneus, alarme anti-furto e direção elétrica. O visual segue sendo o original do compacto, que foi lançado em 2012.

A vantagem na liderança do modelo mostra que ele caiu no gosto do brasileiro. O Onix tem suas qualidades, mas quem busca um veículo nesta faixa de preço conta com diversas opções de carros usados. Por isso, o Garagem360 reuniu 20 modelos que podem ser comprados pelo preço da versão Joy do compacto.

Confira a seguir a seleção, que foi determinada pelos anúncios do site Webmotors.

20 carros usados pelo preço de um Onix Joy