Como utilizar os destaques do Instagram para aumentar engajamento

Da Redação

Do 33Giga



28/09/2022 | 10:56



As redes sociais são hoje um dos mais importantes meios que empresas e profissionais têm ao seu dispor para divulgarem suas marcas e acelerarem a venda de seus produtos e serviços. Dentre essas mídias, uma das que mais se destaca é o Instagram.

Isto porque cerca de 80% dos mais de 1,2 bilhão de usuários ativos da rede de compartilhamento de fotos e vídeos já afirmaram utilizar a plataforma para encontrar novos produtos e marcas.

Contudo, segundo a produtora de conteúdo, especialista em mídias sociais e fundadora da Like Marketing, Rejane Toigo, para obter sucesso no Instagram, não basta marcar presença nele. Deve-se tirar o melhor proveito de todas as funcionalidades que essa rede social oferece, como os Destaques dos Stories.

“Se os Destaques dos Stories forem utilizados de forma estratégica, as chances de um perfil captar e reter um cliente, assim como de realizar uma venda, aumentam bastante”, afirma. Para isso, Rejane sugere alguns temas que não podem deixar de ser contemplados.

Antes, porém, a especialista em mídias sociais, esclarece que o intuito dos Destaques dos Stories é oferecer aos usuários as informações mais necessárias que eles precisam ter sobre a empresa ou profissional detentor daquele perfil comercial, a fim de que eles tenham a atenção capturada, aumentando assim as possibilidades da compra de um produto ou da contratação de um serviço.

Nesse sentido, segundo a fundadora da Like Marketing, o primeiro tema que não pode deixar de constar em Destaques dos Stories é Sobre o profissional ou empresa.

“Nele, deve estar o que a empresa faz e como faz, também o posicionamento da marca e do profissional e seu diferencial”, explica.

O segundo tema é “Sobre o produto e serviço”. Rejane explica que neste espaço, o dono do perfil deve colocar os produtos e os serviços que estão à disposição para serem comprados ou contratados pelos usuários. “Aqui, também pode ser interessante adicionar um link para o pagamento do produto”, diz.

O terceiro tema é “Informações de contato e instruções de compra”. O objetivo aqui é oferecer informação de como o usuário pode entrar em contato com a empresa ou profissional, contratar seus serviços ou acessar seus produtos.

Segundo a especialista em mídias sociais, este espaço pode contemplar muitas explicações interessantes a respeito de como o profissional/ empresa pode ser contatado. “Muitas vezes, o profissional só atua online e a melhor maneira de falar com ele é por WhatsApp, por exemplo. Tudo isso deve constar nesse ‘Destaque’ “, explica.

Tão simples quanto essencial, o quarto tema é “Endereço e horários de funcionamento”. De acordo com a produtora de conteúdo, apesar de ser muito importante para as vendas (afinal as pessoas precisam saber onde encontrar a empresa, caso tenha um ponto físico), muitos estabelecimentos comerciais esquecem de fornecer esta informação.

O quinto tema dos “Destaques” é o “Feedback dos clientes”. “Pode ser um depoimento em formato de vídeo ou o compartilhamento de um “Stories” em que o cliente te marcou, tanto faz, esse tema é imprescindível porque faz as pessoas confiarem mais no produto e na empresa”, diz Rejane.

O sexto tema sugerido é “Outros canais digitais”. Conforme a fundadora da Like Marketing, se a empresa tem um blog e outros perfis no Linkedin, Tik Tok ou Youtube, é interessante que ela os mencione em seus Destaques dos Stories, colocando os respectivos links para que as pessoas os acessem. “Isso vai ser de grande ajuda para que conheçam melhor sua empresa e seu trabalho”, explica.

O sétimo tema é “Conteúdo relevante sobre o nicho de atuação”.

“Identifique as principais dúvidas das pessoas a respeito da sua área de atuação e monte um destaque apenas com as respostas destes questionamentos”, aconselha Rejane. Conforme a especialista em mídias sociais, ao diminuir o tempo de resposta das dúvidas que sempre aparecem, tal tema melhora o relacionamento com o futuro cliente, e consequentemente, faz com que a venda fique mais perto de acontecer.

O oitavo e último tema dos Destaques dos Stories é uma compilação de todos os outros temas, que pode ser denominado “Dúvidas frequentes”. Nele, conforme Rejane, a empresa/profissional pode esclarecer as principais dúvidas da audiência sobre a marca, empresa, produto ou serviço.

“Para facilitar a comunicação e tornar mais rápido o processo que pode levar a uma venda, o dono do perfil pode compartilhar esse ‘Destaque’ pelo Direct assim que surgir uma dúvida por parte do futuro cliente”, esclarece.