Ford é multada por sair da Bahia. E São Bernardo?

A primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª região condenou a Ford ao pagamento de R$ 30 milhões, a título de indenização por danos morais coletivos aos então funcionários, por fechar a fábrica de Camaçari, na Bahia, em janeiro de 2021, sem discutir a medida previamente com o sindicato. Foi exatamente o mesmo que a montadora norte-americana fez em São Bernardo, pouco menos de dois anos antes, em outubro de 2019. Todavia, diferentemente do que ocorreu no Estado do Nordeste, onde o Ministério Público do Trabalho tomou as dores dos 4.000 operários, no Grande ABC pouco se fez além do falatório de praxe. Quase seis anos depois, aliás, o bate-boca estéril prossegue. No fim de semana, Orlando Morando (sem partido), que era prefeito à época, e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges, foram às redes trocar insultos e acusações...

BASTIDORES

Casa de ferreiro...

Disse Orlando Morando na sexta-feira: “O Sindicato dos Metalúrgicos não fez nada. Quem procurou à época o Ministério Público fui eu. Por que é importante a gente ter clareza disso? Para saber de verdade quem trabalha, quem faz pelo trabalhador ou quem só faz politicagem. Parabéns ao Ministério Público da Bahia, que conseguiu este fato importante, buscando uma indenização justa para o Estado. o mesmo que deveria ter sido feito aqui em São Bernardo. Eu fiz a minha parte, o resto é que não fez”.

...espeto de pau

Moisés Selerges respondeu no sábado: “Quando foi anunciado o fechamento da Ford aqui no Brasil, procuramos o governo federal da época. Aquele governo lá, o Bolsonaro. Quem nos recebeu foi o vice, que era um general, que simplesmente, na reunião, disse: ‘Olha, isso aí é um problema de mercado’. Ou seja, o que ele fez? O que o peixe faz: nada. Procuramos também o governo do Estado daquela época. Lembra aquele lá, da calça apertada? O que o governo do Estado fez? A mesma coisa que o peixe faz: nada. Tanto o governo federal da época quanto o governo do Estado nunca foram a favor da indústria. Aí, nós procuramos o prefeito da cidade, que nem nos recebeu”.

Noves fora

Em 30 de outubro próximo, completam-se seis anos desde que a Ford encerrou sua produção em São Bernardo, onde funcionou por 52, demitindo os 2.800 funcionários. O terreno segue sem utilidade, disputado pelo Metrô e por empresa de logística. Em Camaçari, a planta foi ocupada pela chinesa BYD, que passou a produzir veículos no endereço em 1º de julho.

Parceria

Escalada pelo prefeito de São Caetano, Tite Campanella (PL), para pôr a casa em ordem após desarranjo financeiro provocado pela gestão de José Auricchio Júnior (PSD), que deixou R$ 80 milhões em contas a pagar no setor, a secretária de Saúde Adriana Berringer Stephan, junto com o diretor de Saúde, Ricardo Carajeleascow (à esquerda na foto ao lado), visitou ontem o diretor-geral do Hospital Estadual Mário Covas, Eduardo Grecco. Adriana conta com a unidade, instalada em Santo André, para solucionar problemas de fluxo.