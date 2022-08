Conheça as 10 melhores séries de comédia para assistir via streaming

Bianca Bellucci

Do 33Giga



30/08/2022 | 08:55



Com episódios mais curtos e muito bom humor, as séries de comédia são ideais para embalar aquele momento de folga no dia a dia. Mas com tantas opções nos catálogos dos serviços de streaming, às vezes, fica difícil decidir em qual dar play. Por isso, o 33Giga separou os títulos mais bem avaliados do gênero. O ranking levou em consideração as notas do site IMDb, que leva em consideração a opinião dos próprios usuários, sendo que, para entrar para a lista, é necessário ter mais de 25 mil avaliações.

1. The Office (9 temporadas) – Nota 8,9

The Office é a mais bem avaliada entre as séries de comédia. Dirigida em estilo de documentário, a trama acompanha o cotidiano de um escritório de uma empresa de papel em Scranton, Pensilvânia (EUA). É recheada de comportamentos inapropriados, comentários tortos e técnicas pobres de gerenciamento. Está disponível via HBO Max, Amazon Prime Video e Star+.

2. Seinfeld (9 temporadas) – Nota 8,9

Jerry Seinfeld é um comediante stand-up que tenta ganhar a vida em Nova York, nos Estados Unidos. Ele vive em um pequeno apartamento e recebe regularmente as visitas dos amigos George Constanza, Elaine Benes e Cosmo Kramer. O dia a dia do quarteto é recheado de problemas financeiros e amorosos, todos lidados com muito humor. Está disponível na Netflix.

3. Friends (10 temporadas) – Nota 8,8

Uma das séries de comédia de maior sucesso da TV, Friends está disponível na HBO Max. A trama gira em torno de seis jovens. Eles são unidos por laços familiares, românticos e, principalmente, de amizade, enquanto tentam vingar em Nova York, nos Estados Unidos – além de adorarem passar o tempo livre na cafeteria Central Perk.

4. Monty Python’s Flying Circus (4 temporadas) – Nota 8,8

Monty Python’s Flying Circus é uma série para televisão britânica, criada pelo grupo revolucionário Monty Phyton. Seus episódios são sátiras ora surreais, ora descompromissadas, mas inevitavelmente hilárias. Está disponível na Netflix.

5. It’s Always Sunny in Philadelphia (15 temporadas) – Nota 8,8

Série disponível no Star+. A história gira em torno de um trio de amigos de infância que gerencia um bar no norte da Philadelphia, nos Estados Unidos. Ter o próprio negócio dá ao grupo a possibilidade de satisfazer suas vontades – por mais distorcidas e complicadas que sejam.

6. Curb Your Enthusiasm (11 temporadas) – Nota 8,8

Nesta série disponível na HBO MAX, o aclamado roteirista e ator Larry David, mais conhecido por cocriar Seinfeld, interpreta uma versão fictícia de si mesmo. Em cada episódio, acaba vivendo todo tipo de situação constrangedora, na maioria das vezes causadas por ele mesmo.

7. Chappelle’s Show (2 temporadas) – Nota 8,7

Com esquetes brilhantes e piadas afiadas, o comediante Dave Chappelle aborda temas como racismo, política, o mundo das celebridades e, é claro, sexo. Está disponível na Netflix.

8. Ted Lasso (2 temporadas) – Nota 8,7

Entre as séries de comédia disponíveis na Apple TV+, desponta Ted Lasso. A história segue a vida de um técnico de futebol americano que é contratado para treinar um time de futebol, na Inglaterra. A ideia desastrosa saiu de Rebecca Walton, proprietária da equipe que deseja se vingar do ex-marido que a traiu e perdeu o time no processo de divórcio.

9. Arrested Development (5 temporadas) – Nota 8,7

Família tradicional da Califórnia, nos Estados Unidos, os Bluth têm grande força no ramo imobiliário. A empresa deles, no entanto, acaba em meio a uma investigação judicial que leva à prisão do patriarca. Agora, o filho deve assumir a responsabilidade de cuidar dos negócios ao mesmo tempo em que tenta manter unida sua ex-rica família. Está disponível na Netflix.

10. Fleabag (2 temporadas) – Nota 8,6

Fleabag é a última sugestão entre as séries de comédia – embora conte com pitadas de drama. A trama gira em torno de uma jovem adulta lidando com problemas quase universais sob o ponto de vista feminino. São eles: relacionamentos, frustração sexual e profissional, e conflitos familiares. Está disponível na Amazon Prime Video.