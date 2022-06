Aproveite: Windows 10 original por R$ 37 na Keysfan

Da Redação

Do 33Giga



13/06/2022 | 09:55



Precisando atualizar os softwares do seu computador? Os preços altos do Windows e do Office no site da Microsoft assustam e podem adiar seus planos. Mas é possível driblá-los com a promoção da Keysfan, que oferece o Windows 10 original por US$ 7,4 (apenas R$ 37). E mais: após instalar o sistema operacional, você pode atualizá-lo gratuitamente para o Windows 11, diretamente pela Microsoft. Além disso, a loja está com valor para lá de atraente para o Office 2021, ofertando a licença por US$ 30 (apenas R$ 150) – enquanto no site oficial ela sai por mais de R$ 2.000. Vem conferir as ofertas!

Windows começa a partir de US$ 5,77

Office a partir de US$ 14,40

Ao escolher entre o Office 2019 e o Office 2021, você paga apenas uma vez por uma licença, em vez de uma taxa de assinatura mensal ou anual. Portanto, o programa pode ser usado sob licença sem quaisquer restrições.

62% de desconto em pacotes do sistema operacional Windows e MS Office (código do cupom: BKS62)

50% de desconto no Windows (código de cupom: BKS50)

Melhor preço para seu trabalho e sua casa (código de cupom: BKS62)

Ferramentas em oferta

A Keysfan também oferece uma ampla seleção de software de ferramentas para computador, incluindo jogos de última geração, antivírus de segurança, editores de vídeo, e uma variedade de outros aplicativos e programas. Veja algumas das ofertas mais atraentes:

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Como é possível um preço tão baixo?

A Keysfan é uma revendedora dos principais softwares de segurança de TI, permitindo que você compre o sistema operacional Windows e o Office a um preço com desconto, bem como softwares comumente usado, como Ashampoo PDF, IObit Driver Booster 9 PRO, e muito mais.

A Keysfan garante que as licenças são 100% autênticas e confiáveis porque são compradas de empresas que não as usam mais e as transferem para pessoas físicas. A empresa conhece o “histórico” de cada licença que vende, para que os usuários finais possam usá-las sem problemas. As licenças vendidas são perpétuas: uma vez que você usa a chave de ativação, você pode usá-la por todo o ciclo de vida do software.

Na prática, você simplesmente compra o produto que deseja na Keysfan e recebe um e-mail com todas as informações necessárias para orientá-lo na ativação do produto. Você encontrará dados do seu pedido, bem como a chave digital necessária para ativar o software.

A Keysfan fornece suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana (e-mail de contato: support@keysfan.com) e, o mais importante, depois de comprar um produto, oferece serviço pós-venda vitalício. É possível verificar avaliações de usuários reais no Trustpilot, site em que a empresa tem classificação de 4,8.