A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,89%

Pontos: 136.687,32

Máxima estável: 137.913 pontos

Mínima de -1% : 136.535 pontos

Volume: R$ 38,13 bilhões

Variação em 2025: 13,64%

Variação no mês: 2,72%

Dow Jones: +1,04%

Pontos: 44.922,27

Nasdaq: +0,14%

Pontos: 21.713,14

Ibovespa Futuro: -0,9%

Pontos: 136.880

Máxima (pontos): 138.360

Mínima (pontos): 136.545

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 37,65

Variação: -1%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,56

Variação: -0,78%

Bradesco PN

Preço: R$ 16,07

Variação: -1,23%

Ambev ON

Preço: R$ 12,11

Variação: -0,98%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,90

Variação: -0,6%

Vale PNA

Preço: R$ 54,00

Variação: -0,55%

BRF SA ON

Preço: R$ 18,81

Variação: -2,18%

Vale ON

Preço: R$ 54,00

Variação: -0,55%

Itausa PN

Preço: R$ 11,01

Variação: -1,26%

Global 40

Cotação: 743,278 centavos de dólar

Variação: +1,16%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4013

Venda: R$ 5,4018

Variação: +0,27%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,52

Venda: R$ 5,62

Variação: -0,72%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3922

Venda: R$ 5,3928

Variação: -0,23%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,4800

Venda: R$ 5,5860

Variação: -0,64%

- Dólar Futuro (setembro)

Cotação: R$ 5,4150

Variação: -0,26%

- Euro

Compra: US$ 1,1704 (às 17h57)

Venda: US$ 1,1706 (às 17h57)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3190

Venda: R$ 6,3200

Variação: +0,49%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,4500

Venda: R$ 6,5500

Variação: -0,37%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, 0,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.408,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,27%