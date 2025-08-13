A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,89%
Pontos: 136.687,32
Máxima estável: 137.913 pontos
Mínima de -1% : 136.535 pontos
Volume: R$ 38,13 bilhões
Variação em 2025: 13,64%
Variação no mês: 2,72%
Dow Jones: +1,04%
Pontos: 44.922,27
Nasdaq: +0,14%
Pontos: 21.713,14
Ibovespa Futuro: -0,9%
Pontos: 136.880
Máxima (pontos): 138.360
Mínima (pontos): 136.545
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,65
Variação: -1%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,56
Variação: -0,78%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,07
Variação: -1,23%
Ambev ON
Preço: R$ 12,11
Variação: -0,98%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,90
Variação: -0,6%
Vale PNA
Preço: R$ 54,00
Variação: -0,55%
BRF SA ON
Preço: R$ 18,81
Variação: -2,18%
Vale ON
Preço: R$ 54,00
Variação: -0,55%
Itausa PN
Preço: R$ 11,01
Variação: -1,26%
Global 40
Cotação: 743,278 centavos de dólar
Variação: +1,16%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4013
Venda: R$ 5,4018
Variação: +0,27%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,52
Venda: R$ 5,62
Variação: -0,72%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3922
Venda: R$ 5,3928
Variação: -0,23%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4800
Venda: R$ 5,5860
Variação: -0,64%
- Dólar Futuro (setembro)
Cotação: R$ 5,4150
Variação: -0,26%
- Euro
Compra: US$ 1,1704 (às 17h57)
Venda: US$ 1,1706 (às 17h57)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3190
Venda: R$ 6,3200
Variação: +0,49%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4500
Venda: R$ 6,5500
Variação: -0,37%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.408,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,27%
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.