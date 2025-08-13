Cisco supera em lucro e receita com demanda por infraestrutura de IA

A Cisco reportou ganhos e receitas mais altos do que o esperado no quarto trimestre fiscal, impulsionados pela crescente demanda por seus produtos de inteligência artificial. A empresa de tecnologia reportou um lucro líquido de US$ 2,8 bilhões, ou US$ 0,71 por ação, acima dos US$ 2,2 bilhões, ou US$ 0,54, no ano anterior.

Os ganhos ajustados foram de US$ 0,99 por ação. Os analistas esperavam US$ 0,98, de acordo com a FactSet.

A receita foi de US$ 14,7 bilhões, acima da projeção dos analistas de US$ 14,62 bilhões.

Os pedidos de infraestrutura de IA excederam US$ 800 milhões, elevando o total do ano fiscal de 2025 para US$ 2 bilhões.

A Cisco projeta para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 uma receita entre US$ 14,65 bilhões e US$ 14,85 bilhões, e ganhos ajustados entre US$ 0,97 e US$ 0,99 por ação. Os analistas da FactSet esperam uma receita de US$ 14,62 bilhões e ganhos ajustados de US$ 0,97 por ação.

Às 17h58 (de Brasília), as ações da Cisco caíam 1,93% no after hours de Nova York. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado