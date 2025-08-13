Abicalçados: medidas sobre tarifaço contemplam parte das demandas do setor calçadista

A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) elogiou as medidas que o governo federal anunciou nesta quarta-feira, 13, para mitigar os efeitos do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo o presidente-executivo da entidade, Haroldo Ferreira, o pacote "contemplou, em parte, as solicitações da indústria calçadista nacional".

"O setor reconhece medidas importantes, como a ampliação do Reintegra para 3% para todos os exportadores (para os pequenos a alíquota passa a ser de 6%), a suspensão, por um ano, do pagamento de tributos previstos no regime de drawback e o crédito de R$ 30 bilhões para empresas exportadoras", disse a Abicalçados em nota.

Ferreira afirmou que a entidade segue na expectativa de novas medidas voltadas à manutenção de empregos. Já a medida de compras governamentais voltadas para produtos perecíveis não terá, na visão da entidade, impacto no setor calçadista.

De acordo com a associação, o calçado exportado para os Estados Unidos é predominantemente comercializado na modalidade private label, com desenvolvimento e marca do cliente. Por isso, "não é um calçado que pode ser redirecionado para outros destinos no curto prazo".

Apesar disso, a Abicalçados disse corroborar "a necessidade de novos acordos comerciais, especialmente para potencializar a inserção dos produtos industrializados no mercado externo".