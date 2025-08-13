STF recebe 26 influenciadores para evento sobre funcionamento da Justiça e democracia

O Supremo Tribunal Federal (STF) recebe 26 influenciadores digitais nesta quarta e quinta-feira, 13 e 14, em um evento que busca proporcionar uma "imersão sobre funcionamento da Justiça brasileira e do Estado Democrático de Direito". Entre os convidados, estão o ex-BBB Fred Nicácio, a youtuber de educação financeira Nath Finanças, e podcasters, como Deia Freitas, do Não Inviabilize.

De acordo com o Tribunal "nenhum influencer recebe cachê por sua participação, uma vez que o encontro tem contrapartida 100% social e o STF não custeia as visitas".

Nas redes sociais, os criadores de conteúdo publicaram fotos da visita ao Tribunal e mostraram presentes que ganharam dos organizadores do evento - YouTube, OAB Nacional, Redes Cordiais, Associação dos Magistrados Brasileiros e STF. Entre os brindes, estão um exemplar da Constituição e meias.

O evento chamado "Leis e Likes: o papel do Judiciário e a influência digital" está em sua segunda edição e foi realizado pela primeira vez em agosto do ano passado. Neste ano, os ministros Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia e o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, participam de rodas de conversa sobre temas como polarização, liberdade de expressão, inteligência artificial e combate à desinformação. Os participantes ainda terão um visita guiada no STF e vão acompanhar uma sessão no plenário da Corte.

Segundo o STF, a edição do ano passado "ampliou em 30% a imagem positiva do STF na imprensa, foi tema de mais de 400 conteúdos produzidos pelos influencers durante a sua realização e fomentou a criação de uma rede de apoio ao Tribunal". A Corte ainda afirma que o evento anterior permitiu alcançar um novo público e fez com que "mensagens-chave do Supremo cheguem a até 80% de não seguidores".

Confira os influenciadores convidados

@historiasdeterapia (Alexandre Simone e Lucas Galdino)

@anaterra.oli (Anaterra Oliveira)

@antoniotabet (Antonio Tabet)

@beatrisbrantes (Beatris Brantes)

@betaboechat (Beta Boechat)

@umbipolar (Biel Braga)

@cecilia.dassi (Cecília Dassi)

@naoinviabilize (Deia Freitas)

@frednicacio (Fred Nicácio)

@afrocrente (Jackson Augusto)

@jooj (Jooj Natu)

@lailazaid (Laila Zaid)

@luaxavier (Luana Xavier)

@vogalizandoahistoria (Marco Viricimo e Vitor Vogel)

@mizaelsilv (Mizael Silva)

@nandogald (Nando Gald)

@nathfinancas (Nath Finanças)

@pfranca (Pedro Henrique França)

@braidsrafa (Rafa Xavier)

@3palavrinhas (Reinaldo Heleno)

@sabrinafidalgoo (Sabrina Fidalgo)

@profsaradovale (Sara do Vale)

@oyurimarcal (Yuri Marçal)