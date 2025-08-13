DGABC
Qual é o maior arrependimento da carreira de Leonardo DiCaprio? Ator revela em entrevista

13/08/2025 | 18:19
O ator Leonardo DiCaprio tem uma das carreiras mais prolíficas de Hollywood, tendo trabalhado com cineastas como Martin Scorsese, Quentin Tarantino e James Cameron.

Há, no entanto, um único filme que o artista se arrepende de não ter participado - Boogie Nights: Prazer sem Limites, de Paul Thomas Anderson.

Em entrevista à revista norte-americana Esquire, o ator revelou que foi convidado pelo diretor para protagonizar o longa, mas acabou recusando.

"Foi um filme muito marcante para minha geração. Não consigo imaginar outra pessoa além do Mark Wahlberg nesse papel. Quando finalmente assisti ao filme, vi que era uma obra-prima", afirmou o ator.

O desejo de trabalhar com PTA, no entanto, foi realizado em Uma Batalha Após a Outra. No longa, que estreia no Brasil em 25 de setembro, DiCaprio interpreta o ex-revolucionário Bob Ferguson em sua luta para encontrar sua filha raptada.


