DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 13 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Auxílio da Enel

Hospital Mário Covas, em Santo André, recebe projeto de eficiência energética

Parceria prevê redução de até 30% no consumo de energia da rede elétrica e o uso ampliado de fontes renováveis

Do Diário do Grande ABC
13/08/2025 | 12:46
Compartilhar notícia
FOTO: André Henriques/DGABC/Banco de Dados
FOTO: André Henriques/DGABC/Banco de Dados Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Em um marco significativo para a sustentabilidade e a gestão energética no setor de saúde, o Hospital Estadual Mário Covas acaba de formalizar uma parceria estratégica junto à empresa Eenel para a implantação de um ambicioso projeto de eficiência energética. A expectativa é de reduzir em até 30% o consumo de energia da rede elétrica na unidade, em pleno alinhamento aos princípios de responsabilidade ambiental, social e governança (ESG). O investimento total na aquisição de equipamentos e obras será de aproximadamente R$ 3 milhões.

Entre as melhorias previstas estão a instalação de dois novos chillers (sistema central de ar-condicionado) de 100 TR cada, substituindo equipamentos com quase 25 anos de uso; a implantação de 372 painéis solares no telhado (sistema fotovoltaico) e de uma usina de minigeração de energia; e a troca de 134 luminárias por modelos em LED nas áreas externas, já que a iluminação interna foi modernizada com tecnologia LED recentemente.

A iniciativa nasceu do trabalho conjunto da Engenharia Predial do HEMC e da empresa Eden Tecnologia, que inscreveram um projeto na Chamada Pública de Eficiência Energética da Enel São Paulo, aberta a instituições com projetos voltados à economia de energia e ao uso de fontes renováveis. Os estudos começaram em abril de 2024, com a aprovação do projeto em novembro do mesmo ano.

"A FUABC (Fundação do ABC) e o Hospital Mário Covas vivem um momento muito positivo, com uma parceria sólida e integrada. A presença da Fundação é essencial para fortalecer esse trabalho, que agora entra em uma nova fase voltada ao ESG e à sustentabilidade. Tenho certeza de que vamos avançar muito, elevando o hospital a novos patamares com o apoio da FUABC e de parceiros como a Enel", considerou o diretor-geral do Hospital Mário Covas, Eduardo Grecco.

LEIA TAMBÉM:

Hospital Mário Covas renova leitos com camas elétricas

O custo total do projeto é de R$ 2.958.586,36, com 100% do investimento pela Enel. Os benefícios esperados são múltiplos e abrangem desde a redução na conta de energia até a melhoria na eficiência do sistema de ar-condicionado e da iluminação dos estacionamentos. Além disso, a iniciativa reforça a visão do hospital alinhada ao conceito ESG e ratifica seu posicionamento como Amigo do Meio Ambiente, especialmente no tocante à preservação ambiental e ao uso de energias renováveis.

"Na Fundação do ABC, a área de ESG é um eixo importantíssimo do nosso planejamento estratégico, que já conta com políticas estabelecidas e iniciativas como unidades totalmente livres de papel. Esse projeto de eficiência energética vem ao encontro dessa visão, fortalecendo nossos passos em sustentabilidade. É um trabalho muito importante. Parabéns a toda a equipe envolvida", declarou o presidente da FUABC, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes.

A previsão é de que todas as obras e instalações no Hospital Mário Covas sejam concluídas até o final de 2025, dependendo do cumprimento dos prazos de entrega dos equipamentos, muitos dos quais são importados.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.