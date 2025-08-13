Hospital Mário Covas, em Santo André, recebe projeto de eficiência energética

Em um marco significativo para a sustentabilidade e a gestão energética no setor de saúde, o Hospital Estadual Mário Covas acaba de formalizar uma parceria estratégica junto à empresa Eenel para a implantação de um ambicioso projeto de eficiência energética. A expectativa é de reduzir em até 30% o consumo de energia da rede elétrica na unidade, em pleno alinhamento aos princípios de responsabilidade ambiental, social e governança (ESG). O investimento total na aquisição de equipamentos e obras será de aproximadamente R$ 3 milhões.

Entre as melhorias previstas estão a instalação de dois novos chillers (sistema central de ar-condicionado) de 100 TR cada, substituindo equipamentos com quase 25 anos de uso; a implantação de 372 painéis solares no telhado (sistema fotovoltaico) e de uma usina de minigeração de energia; e a troca de 134 luminárias por modelos em LED nas áreas externas, já que a iluminação interna foi modernizada com tecnologia LED recentemente.

A iniciativa nasceu do trabalho conjunto da Engenharia Predial do HEMC e da empresa Eden Tecnologia, que inscreveram um projeto na Chamada Pública de Eficiência Energética da Enel São Paulo, aberta a instituições com projetos voltados à economia de energia e ao uso de fontes renováveis. Os estudos começaram em abril de 2024, com a aprovação do projeto em novembro do mesmo ano.

"A FUABC (Fundação do ABC) e o Hospital Mário Covas vivem um momento muito positivo, com uma parceria sólida e integrada. A presença da Fundação é essencial para fortalecer esse trabalho, que agora entra em uma nova fase voltada ao ESG e à sustentabilidade. Tenho certeza de que vamos avançar muito, elevando o hospital a novos patamares com o apoio da FUABC e de parceiros como a Enel", considerou o diretor-geral do Hospital Mário Covas, Eduardo Grecco.

O custo total do projeto é de R$ 2.958.586,36, com 100% do investimento pela Enel. Os benefícios esperados são múltiplos e abrangem desde a redução na conta de energia até a melhoria na eficiência do sistema de ar-condicionado e da iluminação dos estacionamentos. Além disso, a iniciativa reforça a visão do hospital alinhada ao conceito ESG e ratifica seu posicionamento como Amigo do Meio Ambiente, especialmente no tocante à preservação ambiental e ao uso de energias renováveis.

"Na Fundação do ABC, a área de ESG é um eixo importantíssimo do nosso planejamento estratégico, que já conta com políticas estabelecidas e iniciativas como unidades totalmente livres de papel. Esse projeto de eficiência energética vem ao encontro dessa visão, fortalecendo nossos passos em sustentabilidade. É um trabalho muito importante. Parabéns a toda a equipe envolvida", declarou o presidente da FUABC, Luiz Mário Pereira de Souza Gomes.

A previsão é de que todas as obras e instalações no Hospital Mário Covas sejam concluídas até o final de 2025, dependendo do cumprimento dos prazos de entrega dos equipamentos, muitos dos quais são importados.