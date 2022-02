Carnaval: como evitar fraudes em compras online

Da Redação

Do 33Giga



24/02/2022 | 15:56



Muitos brasileiros já estão comprando passagens e hospedagens para o feriado do Carnaval, que em 2022 vai do sábado 26 de fevereiro até quarta-feira 2 de março. Para evitar golpes e fraudes, veja orientações do 33Giga e de Felipe Piris, líder da Confi, empresa que monitora vendas do e-commerce.

Desconfie de preços muito baixos

Promoções e ofertas são desejos da maioria dos consumidores, por isso empresas golpistas simulam vendas com preços muito mais baixos que os praticados no mercado. Logo, a principal orientação do especialista é: desconfiar de ofertas “boas demais para serem verdade”.

“É comum que preços de passagens e hospedagens sofram variações. Por isso, é importante pesquisar ao longo de dias – ou semanas – para conhecer uma média de valores e evitar comprar por muito mais ou muito menos”, orienta Felipe Piris. “Se o objetivo é economizar, uma forma segura é participar de programas de milhas e de ações de fidelização que ofereçam descontos para clientes recorrentes”.

Conheça a reputação da empresa

Ao ser impactado por anúncios de sites nos quais nunca fez compras antes, é crucial procurar conhecer a reputação da loja, preferencialmente com base na avaliação de consumidores que já fizeram negócios com elas. Uma dica é o aplicativo Confi, que atua exclusivamente no varejo digital e proporciona maior confiança na relação entre consumidores e lojistas.

“O app Confi é gratuito e gera um selo de confiança para lojas com boa reputação segundo a avaliação dos próprios consumidores, considerando mais de 700 critérios de confiabilidade. Ele possibilita acesso a mais de 3 mil lojas certificadas e confiáveis”, destaca Felipe Piris.

Gere cartões digitais novos

Em compras online, o especialista recomenda que os consumidores gerem cartões digitais novos a cada transação. “Após as compras, você pode cancelar esses cartões e os dados não estarão disponíveis para novas compras, evitando ações fraudulentas. Caso prefira pagar via boleto ou PÌX, salve todos os comprovantes de pagamento”, aconselha Felipe Piris.

Segundo o especialista, é importante evitar deixar dados financeiros salvos em lojas virtuais e em dispositivos eletrônicos, como celulares e computadores, além de não utilizar redes Wi-Fi públicas para fazer pagamentos. “Caso receba promoções por e-mail, não clique nos links. Busque o site oficial da loja e nele procure a oferta. Observe também se o site é certificado e apresenta cadeado de segurança”, orienta o líder da Confi.

Saiba identificar se caiu em golpes

Analisar o extrato do cartão de crédito em tempo real ajuda a identificar golpes assim que são cometidos. “Um detalhe curioso é que transações fraudulentas geralmente se iniciam com valores pequenos, para que o golpista se sinta seguro para desviar valores mais altos posteriormente”, revela Felipe Piris.

Também é importante proteger seus dados pessoais, não os informando para lojas não confiáveis, e monitorar o uso do seu CPF. “Uma das funcionalidades do app Confi é rastrear gratuitamente todas as compras feitas com o CPF dos usuários nas lojas parceiras e notificar os consumidores em tempo real. Ferramentas como essa geram maior confiança aos consumidores ao fazer compras online”, finaliza Felipe Pires.