São Bernardo se une em campanha pela vida das mulheres

Projeto promovido pela Secretaria da Mulher amplia participação de homens nas ações de prevenção e combate à violência de gênero
São Bernardo está intensificando as ações voltadas à igualdade de gênero na cidade. O prefeito Marcelo Lima (Podemos), secretários, secretários adjuntos e vereadores do município assinaram, nesta segunda-feira (11), compromisso de adesão à Campanha do Laço Branco – Homens pelo Fim da Violência contra Mulheres. Esta é a primeira etapa da mobilização que, até dezembro, integrará lideranças do segmento religioso, profissionais de segurança e equipes que compõem a rede de proteção, entre outras.
A Campanha do Laço Branco, promovida em São Bernardo pela Secretaria da Mulher, gerida por Sandra do Leite, terá data específica no calendário municipal, instituída por lei – dia 6 de dezembro. Além de assinar o compromisso de adesão, chefe do Executivo, integrantes do primeiro escalão do governo, secretários adjuntos e parlamentares receberam botton com o símbolo da mobilização.
LEIA TAMBÉM:
Mediação de Conflitos de Diadema passa a atender em novo endereço
“Reafirmamos o nosso compromisso na luta contra a violência de gênero, pela proteção das mulheres. Nós, homens, temos que ser atuantes. Denunciar atos covardes de violência, prestar apoio e suporte, buscar informações sobre os serviços de segurança e proteção. E, acima de tudo, não tolerar o desrespeito. Medidas simples, no nosso dia a dia, para descontruir pensamentos e atitudes que ainda, infelizmente, causam tanto sofrimento e são inaceitáveis”, afirmou o prefeito Marcelo Lima.
A secretária municipal da Mulher destacou avanços importantes para o fortalecimento da rede de proteção da cidade, detalhando o objetivo central da campanha. “Esse é um movimento global que trazemos para nossa cidade para dar ainda mais visibilidade às ações para garantir às moradoras segurança e direitos. Os homens precisam aderir à causa e fazerem sua parte. Para que mulheres não sejam mais vítimas em episódios lamentáveis, todos temos que fazer parte dessa luta”, frisou Sandra.
LEIA MAIS:
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.