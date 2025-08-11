São Bernardo se une em campanha pela vida das mulheres

São Bernardo está intensificando as ações voltadas à igualdade de gênero na cidade. O prefeito Marcelo Lima (Podemos), secretários, secretários adjuntos e vereadores do município assinaram, nesta segunda-feira (11), compromisso de adesão à Campanha do Laço Branco – Homens pelo Fim da Violência contra Mulheres. Esta é a primeira etapa da mobilização que, até dezembro, integrará lideranças do segmento religioso, profissionais de segurança e equipes que compõem a rede de proteção, entre outras.

A Campanha do Laço Branco, promovida em São Bernardo pela Secretaria da Mulher, gerida por Sandra do Leite, terá data específica no calendário municipal, instituída por lei – dia 6 de dezembro. Além de assinar o compromisso de adesão, chefe do Executivo, integrantes do primeiro escalão do governo, secretários adjuntos e parlamentares receberam botton com o símbolo da mobilização.

“Reafirmamos o nosso compromisso na luta contra a violência de gênero, pela proteção das mulheres. Nós, homens, temos que ser atuantes. Denunciar atos covardes de violência, prestar apoio e suporte, buscar informações sobre os serviços de segurança e proteção. E, acima de tudo, não tolerar o desrespeito. Medidas simples, no nosso dia a dia, para descontruir pensamentos e atitudes que ainda, infelizmente, causam tanto sofrimento e são inaceitáveis”, afirmou o prefeito Marcelo Lima.