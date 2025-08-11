Planet Hemp convida BaianaSystem para abrir show na Capital, o último da turnê de despedida da banda

O Planet Hemp se consolidou como uma das principais vozes da contracultura brasileira e serviu de influência tanto na música quanto no discurso político e social no país ao longo das suas três décadas de atuação. Donos de um legado que atravessa gerações, os músicos desafiam normas e levantam lutas que ainda estão longe de terminar. E essa característica faz com que o som da banda ecoe nas novas gerações de artistas como o BaianaSystem, que mistura guitarras baianas, dub e crítica social em sua sonoridade e performances. Essa conexão entre os grupos não é de hoje e se torna ainda mais forte com o convite ao grupo soteropolitano para abrir a apresentação do Planet na noite em que a banda encerra a sua turnê de despedida, A Última Ponta, em São Paulo, no Allianz Parque, em 15 de novembro. A tour é uma realização da 30e, e ainda há ingressos disponíveis para o show da Capital pelo site da Eventim.

Há uma sinergia entre as bandas que não é circunstancial. Desde os primeiros discos, o BaianaSystem carrega em seu DNA a rebeldia e o senso de urgência do Planet. Russo Passapusso, vocalista do Baiana, já declarou que o grupo carioca foi uma das principais inspirações quando começaram a entender que fazer música também era uma forma de enfrentamento. “O Planet sempre foi um referencial. [...] Se eu falar sobre o que nos une, vou remontar 10, 12, quase 15 anos atrás, ou mais, quando encontrei BNegão, Roberto Barreto... O BNegão sempre foi um diplomata da música brasileira, um cara que viajava muito e pegava pedaços de cada lugar e ia montando esse quebra-cabeça, mostrando que o Brasil é uma ponte só, uma história só”, afirmou em entrevista à Rolling Stone Brasil em 2024.

Ao longo dos anos, as pontes entre os grupos foram se cruzando em participações, encontros e colaborações que fortalecem esse elo simbólico. BNegão, por exemplo, participa desde o primeiro álbum do grupo e é presença constante no Navio Pirata, trio elétrico comandado pelo BaianaSystem há 11 anos no Carnaval. As duas bandas também dividiram o palco no Festival de Verão em 2024, numa performance que reverberou como um manifesto coletivo. Para o registro audiovisual do Planet Hemp, Baseado em Fatos Reais: 30 Anos de Fumaça (Ao Vivo), gravado em São Paulo, o grupo soteropolitano também fez uma participação especial. Essa história em comum ganha novo capítulo com um gesto que vai além da curadoria: é uma espécie de rito de passagem, uma tocha sendo entregue, de um grito que ecoa desde os anos 90 a outro que pulsa vivo nas ruas de hoje.

O BaianaSystem foi formado em Salvador, Bahia, em 2009, e lançou álbum de estreia homônimo em 2010, ganhando projeção nacional com o disco Duas Cidades (2016), vencedor do Prêmio Multishow de Melhor Disco do Ano. Com passagens por festivais como Lollapalooza (São Paulo, 2024), Rock in Rio (Rio de Janeiro, 2024) e WOMEX (Dinamarca, 2011), o grupo consolidou-se como um dos nomes mais relevantes da música brasileira contemporânea.

Já o Planet Hemp é, hoje, formado por Marcelo D2 (vocal), BNegão (vocal), Formigão (baixo), Nobru (guitarra), Pedro Garcia (bateria) e Daniel Ganjaman (guitarra e teclados) e se destaca pela fusão inédita entre rap, rock''''n roll, psicodelia, hardcore, e ragga, com elementos da música brasileira. Eles expressam uma identidade sonora única e uma voz audaciosa na defesa da legalização da maconha, confrontando as estruturas conservadoras da sociedade brasileira.

Além da data em São Paulo, a turnê do Planet Hemp tem apresentações agendadas em Salvador, dia 13 de setembro, na Concha Acústica; em Recife, dia 20 de setembro, no Classic Hall; em Curitiba, dia 3 de outubro, na Live Curitiba; em Porto Alegre, dia 4 de outubro, na KTO Arena; em Florianópolis, dia 12 de outubro, no P12; em Goiânia, dia 17 de outubro, na Goiânia Arena; em Brasília, dia 18 de outubro, na Arena BRB; em Belo Horizonte, dia 31 de outubro, no La Vista Beagá; e no Rio de Janeiro, no dia 8 de novembro, na Farmasi Arena. A banda preparou um repertório extenso e inédito, além de contar com a participação especial de artistas que fizeram parte da sua trajetória.

Há ingressos disponíveis para os shows no site da Eventim, com exceção de Salvador, que tem entradas via Sympla. Todas as informações dos shows em cada uma das cidades podem ser conferidas no site oficial da banda.

