Economia Titulo

Número de investidores em renda fixa sobe 20% e em renda variável, 5%, no 2º tri, diz B3

11/08/2025 | 17:08
O número de investidores em renda fixa aumentou 20% entre o segundo trimestre de 2024 e o mesmo período de 2025, para 100,2 milhões de CPFs registrados nesta categoria. Segundo o boletim trimestral de Pessoa Física da B3, o valor em custódia nessa modalidade atingiu R$ 2,8 trilhões, avanço de 23% em relação ao ano anterior. Este aumento tem sido impulsionado pela popularidade crescente de produtos como CDBs e RDBs, responsáveis por 99,1 milhões de investidores.

Já os investidores que possuem produtos de captação bancária, composto por LCIs, LCAs e LCs, somam 4 milhões. A renda fixa corporativa, composta por CRAs, CRIs, debêntures, notas comerciais e Letras Hipotecárias, possui 888,4 mil investidores. Os COEs, 630 mil CPFs registrados.

Na renda variável, o número de investidores cresceu para 5,4 milhões em 2025, alta de 5% no segundo trimestre de 2025 ante mesmo período de 2024. O valor em custódia nesta categoria aumentou 7%, para R$ 588,3 bilhões.

Na divisão interna dos ativos, 4 milhões de investidores participam do mercado de ações à vista, enquanto os FIIs contam com 2,8 milhões de participantes. Em BDRs, são 1 milhão; em Fiagros, 548,7 mil; e em ETFs, 638,3 mil.

O Tesouro Direto alcançou 3 milhões de investidores no segundo trimestre de 2025, alta de 14% em comparação ao ano anterior.

O valor em custódia subiu para R$ 169,9 bilhões, avanço de 24%, com os títulos Tesouro IPCA e Tesouro Selic concentrando mais de 70% do saldo. A região Sudeste lidera em número de investidores, abrigando 1,8 milhão deles, mas o crescimento mais expressivo nos últimos cinco anos foi observado nas regiões Nordeste e Norte, com aumentos de 97% e 94%, respectivamente.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.


