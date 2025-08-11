Rio Grande da Serra será contemplada com 20 moradias do Minha Casa, Minha Vida

Rio Grande da Serra está entre os 2.726 municípios brasileiros selecionados pelo governo federal para receber novas unidades habitacionais por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. A cidade do Grande ABC foi contemplada com 20 moradias, que serão destinadas a famílias de baixa renda, reforçando uma política habitacional voltada a municípios com até 50 mil habitantes. O investimento pode chegar em R$ 2,8 milhões.

O anúncio foi feito pelo Ministério das Cidades, que divulgou a lista completa dos municípios beneficiados. A iniciativa integra o eixo MCMV-Urbano Sub50, financiado com recursos do FNHIS (Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social), e tem como meta a contratação de 60 mil novas casas em todo o País, com investimento total previsto de R$ 4,2 bilhões.

Em São Paulo, foram selecionadas 7.945 unidades, distribuídas entre 363 de municípios, incluindo Rio Grande da Serra, único da região contemplado. Segundo o governo, o subsídio federal poderá chegar a R$ 140 mil por unidade para a construção ou aquisição dos imóveis. A seleção beneficia famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.850 e residentes em áreas urbanas de municípios.

Os municípios selecionados devem cadastrar suas propostas até 12 de setembro na plataforma TransfereGov. Já os que tiverem os projetos habilitados terão até 10 de março de 2026 para apresentar toda a documentação necessária e firmar o termo de compromisso junto à Caixa Econômica Federal.

Segundo o secretário Nacional de Habitação, Augusto Rabelo, o foco do programa é melhorar a qualidade de vida da população que vive em cidades menores. “Essa seleção vai atender municípios com população abaixo de 50 mil pessoas em todas as partes do Brasil. Em todo esse processo foram observados os requisitos técnicos de desenvolvimento urbano, econômico, social, entre outros itens, sempre com foco na qualidade de vida da população que vai ser beneficiada pelas novas moradias”, afirmou

A lista completa das cidades contempladas está disponível na página oficial do Novo PAC.