São Bernardo entrega escrituras e lança programa de regularização fundiária

A manhã deste sábado (9) começou diferente para 2.800 moradores de São Bernardo. Famílias de 81 núcleos habitacionais regularizados no município foram contempladas com escrituras e realizaram o sonho da casa própria. A iniciativa possibilita segurança jurídica e direito à propriedade para milhares de pessoas. Com a documentação, reconhecida em cartório, os terrenos agora podem ser financiados por instituições financeiras.



O evento chamado de Dia D da regularização fundiária foi realizado pelo prefeito Marcelo Lima (Podemos) no Cenforpe (Centro de Formação de Professores), no bairro Planalto. Além do mutirão de entrega das escrituras, o chefe do Executivo anunciou o lançamento do programa Caravana da Regularização, que levará serviços e orientações a diversas localidades da cidade.



“Hoje muitas pessoas estão realizando um sonho, assim como a minha família realizou no Jardim Thelma, no Alvarenga, quando ainda era pequeno. Depois de muita luta e investimento para construir a casa, pois ninguém invadiu, foi comprado, meu pai conseguiu o título de propriedade, me lembro da alegria dele quando chegou com o documento em mãos. É um dia muito especial, estamos realizando sonhos”, relembrou o prefeito.



Lima afirmou que esse foi o maior evento de entrega de escrituras da história de São Bernardo. Segundo o prefeito, a administração investiu cerca de R$ 4 milhões nas escrituras habitacionais dos terrenos - cada documento custa, em média, de R$ 1.500 a R$ 1.800.



“Desde janeiro entregamos diversas escrituras nos bairros, mas agora decidimos reunir tudo que produzimos nesses sete meses em um único local para fazer uma grande entrega. Até o final da gestão devemos entregar 7.000 documentações e contemplar todo município que aguarda a regularização fundiária”, disse Lima.



A próxima entrega está prevista para ocorrer na Vila São Pedro, com a regularização de 1.000 terrenos.